Bejelentette a kormány, mi lesz jövőre a rezsicsökkentéssel

Portfolio 2023. május 25. 16:24

Az Európai Bizottság friss javaslata ellenére sem vezeti ki a magyar rezsicsökkentési rendszert a kormány, és szociális jelleget sem visz bele, tehát minden háztartásnak járni fog az átlagfogyasztásig jár a rezsivédett ár, felette pedig a magasabb ár – gyakorlatilag ezt mondta több kérdésre adott válaszában a mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az esemény elsősorban a 2024-es költségvetés törvénytervezetéről szólt, amelynek főbb számait és karakterét Varga Mihály pénzügyminiszter ismertette. Kiemelte, hogy a honvédelem jelentős forrásokat kap, a rezsivédelmi alap is megmarad az ideinél kisebb kerettel a csökkenő energiaárak miatt, és a 6%-os jövő évi átlagos inflációs előrejelzés miatt ennyivel emelkedhetnek a nyugdíjak is. Az extraprofitadók kivezetését megkezdi a kormány, aminek pontos részletei majd az adótörvényekből derülnek ki. Az uniós forrásokkal továbbra is számol a kormány, már a nyáron kiküld bizonyos fejlesztési számlákat Brüsszelbe, amelyeknek őszi kifizetésében bízik, mert nincs B-terv. Az idei GDP-növekedési és büdzséhiány célok tarthatósága kapcsán majd az év közepén nézik át a számokat, de egyelőre úgy látja, hogy nem kell módosítani, és további beruházásokat sem kell törölni. Az alábbi hírfolyamban tudósítottuk a főbb információkat.