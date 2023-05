Megdőlt az egyik legfontosabb Brexit-érv? Rekordot döntött a migráció a briteknél

Tavaly 606 ezer főt tett ki a nettó migráció az Egyesült Királyságban, ami új rekordot jelent – írja a brit statisztikai hivatal friss számaira hivatkozva a Reuters.

A brit statisztikai hivatal friss adatai szerint a 2022. decemberével végződő évben nettó 606 000 ember érkezett Nagy-Britanniába. A 2022. júniusával végződő egy évre vonatkozó korábbi adatok 504 000-es nettó számot mutattak. A magas szám mindenképp nyomás alá helyezi a Rishi Sunak vezette kormányt, aki a számok csökkentésére tett korábban ígéretet, ráadásul a migráció visszaszorítása volt a 2016-os Brexit népszavazás egyik fő mozgatórugója is.

Anno az EU-ból való kilépés egyik fő érve éppen az volt, hogy gátat szabjanak ezáltal az országba érkező migrációnak, részben a határok jobb ellenőrzése révén. Úgy tűnik, ez az elképzelés egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, részben azért sem, mivel az elmúlt években Nagy-Britannia vízumlehetőséget adott az ukránoknak és a Hongkongban élők számára is, emellett a mérnöki, az építőipari és a vendéglátóiparban működő vállalatok is azt sürgették a kormánytól, hogy engedélyezze számukra a nemzetközi munkaerő felvételét.

A népszavazás előtti évben, 2015-ben a Nagy-Britanniába irányuló nettó migráció 329 ezer fő volt – írja a Reuters.

Címlapkép: Shutterstock