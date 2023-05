Nagyon kevés gyerek született áprilisban

Áprilisban 6352 gyerek született Magyarországon, 2,7%-kal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Pedig már a tavaly április is alacsony születésszámot hozott, ezért a friss adat az elmúlt 20 év második legkisebb értékét jelenti.

Ha szezonálisan igazítjuk a születésszám idősorát (április gyenge hónapnak számít a születések szempontjából), akkor valamivel kedvezőbb a kép, de így sem sok olyan hónapot találunk az elmúlt 20 évben, amikor kevesebb gyerek született.

A gyenge gyerekvállalási kedv okait természetesen egy hónap adataiból nehéz lenne megfejteni, de ha most is érvényes az az összefüggés, hogy az életszínvonal esése hozzájárul a születésszám csökkenéséhez, akkor még a következő hónapokban is számíthatunk gyenge számokra, hiszen a a reálbérek esése már tart egy ideje. Eközben természetesen a demográfia nagy, lassan mozgó trendjei is a születésszám növekedése ellen dolgozik, hiszen a szülőképes korú nők száma egyre kevesebb, ezért a gyerekvállalási kedv növekedésének ezt a hatást is ellensúlyoznia kellene.

Jobb hír, hogy megfordult a házasságkötések csökkenő trendje, de a friss adat még így is mélyebben van, mint az elmúlt három évben.

Kedvező fejlemény, hogy idén áprilisban 10%-kal, 1117 fővel kevesebben haltak meg, mint tavaly ugyanilyenkor. A csökkenés annak ellenére következett be, hogy már 2022 tavaszán sem volt voltak kiugróak a halálozási számok. Ez egyben az is jelenti, hogy az alacsony születésszám ellenére áprilisban a természetes fogyás a 2022. áprilisi 4688-cal szemben 3744 fő volt.

Címlapkép: Shutterstock