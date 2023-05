Közel lehet az idegőrlő amerikai hercehurca vége, de a megoldás csak átmeneti lesz

A két fél között az elmúlt napokban folytatott tárgyalásokon a lap forrásai szerint közeledtek az álláspontok, de a végleges megállapodás még nem született meg. A két félnek még meg kell állapodnia a felső határ összegéről.

A kialakulóban lévő megállapodás értelmében a védelmi kiadások jövőre 3%-kal emelkedhetnének Joe Biden elnök költségvetési előterjesztésének megfelelően. A megállapodás tartalmazna egy olyan intézkedést is, amely az ország elektromos hálózatának megújuló energiaforrásokkal történő korszerűsítését célozza, ami kulcsfontosságú éghajlati cél, miközben felgyorsítaná a csővezetékek és más fosszilis tüzelőanyag-projektek engedélyezését, amelyeket a Republikánus Párt támogat - mondták a megállapodást ismerő személyek.

Az alku 10 milliárd dollárral csökkentené az adóhivatal 80 milliárd dolláros költségvetés-emelését, amelyet Biden az inflációcsökkentési törvény részeként javasolt. A republikánusok nem támogatják az adóhivatal költségvetésének növelését, míg a demokraták szerint az emelés az adócsalások csökkenésével megtérülne.

Ami most formálódik, sokkal korlátozottabb lenne, mint a republikánusok nyitó ajánlata, akik az adósságplafon jövő márciusig történő emelését szorgalmazták, cserébe 10 évre szóló kiadási plafonért.

Korábban a New York Times is arról számolt be, hogy a tárgyalófelek közelebb kerültek az adósságkorlátról szóló megállapodáshoz.

Tudjuk, hogy miben vannak a nézeteltéréseink

- mondta Kevin McCarthy képviselőházi elnök a Capitoliumban újságíróknak, hozzátéve, hogy hétvégén is a megállapodáson fog dolgozni. Hozzátette: nehezen haladnak az egyeztetések, de addig fognak dolgozni, amíg megállapodásra nem jutnak.

Amennyiben hamarosan sikerül megállapodni, valószínűleg kedden szavaznak az alkuról a Képviselőházban. A szenátusnak ezután gyorsan kell cselekednie, hogy a megállapodást még június 1-je előtt Biden asztalára küldje, amikorra Janet Yellen pénzügyminiszter szerint a minisztérium kifogyhat a készpénzből.

A következő napon több millió társadalombiztosítási kedvezményezettnek kell kifizetést teljesíteni, ami nyomást gyakorol a politikusokra, hogy oldják fel a patthelyzetet.

A Fitch Ratings szerdán megfigyelés alá helyezte az Egyesült Államok AAA hitelminősítését a lehetséges leminősítés szempontjából. Az S&P Global Ratingsnél az USA 2011-ben az adósságplafonról szóló hasonló pártpolitikai patthelyzet során elveszítette AAA besorolását.

A Fehér Ház és a pénzügyminisztérium szerint a Fitch lépése a vita gyors megoldásának sürgősségét mutatja. McCarthy azonban azt mondta, hogy nem aggódik a Fitch bejelentése miatt, és hogy a tárgyalófeleknek nincs szükségük arra, hogy a hitelminősítő intézet emlékeztesse őket a megállapodás megkötésének fontosságára.

Címlapkép: Getty Images