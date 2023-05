Nyomást helyez a Fed-re, hogy egyszerűen nem csökken az amerikai fogyasztás

Portfolio 2023. május 26. 16:07

Az amerikai fogyasztói kiadások a vártnál nagyobb mértékben nőttek áprilisban, ami tovább erősíti, hogy az Egyesült Államok GDP-je a második negyedévben is növekedhet. De azt is mutatja, hogy az infláció is felgyorsult, ami miatt a Federal Reserve egy ideig magasabb kamatlábakat tarthat.