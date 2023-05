Már csak egy hónapjuk maradt a vendéglátósoknak: az utolsó pillanatban jöhet a könnyítés?

Nagy Károly 2023. május 27. 07:20

Július 1-től jön a kötelező adatszolgáltatás az éttermek és kisebb vendéglátóegységek számára. Nem minden vállalkozó rendelkezik azonban az automata adatközléshez szükséges szoftverrel, és bár úgy tűnik, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenes szoftvert is biztosítana ehhez, illetve más vállalkozóktól is be lehetne szerezni a szükséges informatikai eszközöket, de meglehetősen kétséges, hogy a startra mindenki készen áll majd, hogy ezt üzemszerűen működtesse. Ezért lehet, hogy az MTÜ végül könnyítene a feltételeken.