Tökéletes vihar az üzemanyagpiacon - Folytatódhat a drágulás?

Szinte az összes piaci szereplő nagy örömére az elmúlt hónapok az energiaárak beeséséről szóltak, ezt elsősorban a rendkívül enyhe télnek és az orosz energiahordozókról való sikeres európai leválásnak köszönhettük. Ezzel párhuzamosan valósággal beszakadtak itthon az üzemanyagárak, a tavalyi csúcsok óta a benzinnél és a dízelnél is bőven két számjegyű csökkenést láthattunk. Az elmúlt két hétben azonban úgy tűnik, hogy megtört a hónapok óta tartó trend, ismét emelkedésbe kapcsoltak az üzemanyagárak Magyarországon. De mégis mi fordíthatja, vagy akár már fordította is meg az irányt, milyen tényezők hatására drágul a benzin a kutakon? Mire lehet a továbbiakban számítani, ismét jöhetnek az egekbe szökő üzemanyagszámlák? Ezekre a kérdésekre keressük a választ elemzésünkben.

Nagyot estek az üzemanyagárak

Elsősorban a rendkívül enyhe tél és az orosz energiahordozókról való sikeres európai leválás miatt az elmúlt hónapok a meredeken csökkenő energiaárakról szóltak, ami természetesen megjelent a finomított olajtermékek, azaz a benzin és a dízel árának alakulásán is. A tavaly december eleji benzinárstop-kivezetés után szinte töretlenül zuhantak a jegyzések, de még hosszabb idősíkon nézve egészen elképesztő esésről beszélhetünk:

a dízel esetében tavaly október vége óta 35 százalékkal, a benzinért pedig a július eleji csúcshoz képest 28 százalékkal fizetnek kevesebbet a benzinkutak (nagyker ár).

A hazai üzemanyagár-esésnek volt egy kifejezetten érdekes aspektusa, a dízelár ugyanis sokkal meredekebben zuhant az elmúlt hónapokban, mint a benzin ára - április közepén egy közel 16 éves rekord dőlt meg, az adatbázisunk szerint ugyanis

2007 TAVASZA ÓTA NEM VOLT aKKORA AZ ÁRKÜLÖNBSÉG A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ KÖZÖTT A BENZIN JAVÁRA.

2022 októberében még egészen más volt a helyzet, akkor a benzin és a dízel beszerzési ára közti különbség 155 forint is volt a dízel javára, ehhez képest most a másik finomított termék kerül majd 28 forinttal kevesebbe - ilyen meredek pálfordulást az üzemanyagár-olló tekintetében sosem láthattunk a 2000 óta tartó adatbázisunkban.

A történelmi esemény apropóján több iparági szereplőt is megszólaltattunk bő egy hónapja, akkor Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára segített megtalálni az olló kinyílása mögötti okokat (részletek itt), de emellett azt is hozzátette a szakember, hogy az akkorinál nagyobb árkülönbségre nem számít a két finomított termék között, vélekedése szerint a piac jellemzően mindkét irányban kicsit felülértékelte ugyanis a változásokat, Grád tehát a helyzet normalizálódását és az olló csökkenését vetítette akkor elő.

Itt a trendforduló?

Bő egy hónap távlatában talán már kijelenthetjük, hogy jól öregedett a szakember jóslata, az április 16-i benzin-dízelár különbség ugyanis azóta nem nőtt tovább és valamivel kisebbis lett, de ami ennél jóval fontosabb:

több hónap után az üzemanyagárak esésének trendje is megfordulni látszik.

A legfrissebb hírek alapján pénteken egymás után harmadszor drágult a benzin és a dízel nagykereskedelmi ára, jelenleg a kutakon a benzin literéért 574 forintot, a gázolajért pedig literenként 555 forintot kell fizetni - bár ezek a számok elég közel vannak még a nemrég elért lokális mélypontokhoz, mindenesetre a trend fordulása sokak idegeit borzolhatja.

És hogy mi állhat az áremelkedés mögött? Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője még a nagy üzemanyagár-esések közepette úgy fogalmazott, hogy hosszú távon emelkedés várható, és a gázolaj benzinnel szembeni kedvezőbb ára is csak átmeneti lehet. Hozzáállását azzal indokolta Bujdos, hogy a korábban látott forgalomcsökkenést követően a kereslet ismét növekedésnek indult, emellett május 1-jétől korlátozásokat vezettek be az olajkitermelő országok, aminek hatására az olajár emelkedésére lehetett számítani, ami persze hatással van a hazai üzemanyagárakra is.

A nyugati benchmark olajtermék brent ára pedig valóban a május 3-i lokális mélypontot követően közel 7 százalékkal feljebb került. A jövőbe tekintve az olajár Bujdos szerint az év második felében akár újra elérheti a hordónként 100 dollárt és akkor akár egy 50 forintos áremelkedést is lehet majd tapasztalni a kutakon.

A brent árfolyamán kívül a hazai ellátás és a hazai üzemanyagárak tekintetében fontos még a forint-dollár devizapár alakulása is: a hazai fizetőeszköz markáns erősödését követően májusban itt is elérkezett a fordulópont, a hónapban eddig több mint 2 százalékot gyengült a dollárral szemben a forint.

Mire lehet számítani?

Összegezve tehát több tényező,

a kereslet visszatérése, az emelkedő olajárak és a stagnáló-gyengülő forint

is hozzájárultak ahhoz, hogy a hazai üzemanyagárak több hónapja közel töretlenül tartó zuhanása hirtelen abbamaradt. És hogy hogyan alakulhatnak a jövőben a fő indikátorok?

Forint: pont a héten történt egy olyan esemény, ami komoly mozgásokat hozhat a hazai fizetőeszköznél, és nem feltétlenül az üzemanyagpiac számára kedvező irányban. Az elmúlt fél évben a forint egyik legfontosabb támasza a 18 százalékos irányadó kamat volt, ez tette lehetővé, hogy a tavaly októberi 430 feletti szintről 370-ig száguldjon a magyar deviza - kedden azonban a jegybank elkezdte a kamat csökkentését, ami azt jelenti, hogy mostantól kisebb lesz a forint kamatelőnye. Most szinte minden elemző arra számít, hogy a kedvező kockázati hangulat esetén a következő hónapokban is marad a 100 bázispontos kamatcsökkentési ütem, amivel szeptemberre érheti utol az irányadó kamat a 13 százalékos alapkamatot. Logikus lenne, hogy az extrém magas kamatszint csökkentésével a forint eddigi erősödése is veszélybe kerüljön, hiszen csökken a magyar deviza kamatelőnye. Azonban egyrészt még így is bőven marad, hiszen a régióban például a cseh és a lengyel irányadó kamat 7 százalék körül van, ennek még mindig több mint duplája a magyar. Ráadásul rövidtávon még elindulhat egy utolsó roham is a befektetők részéről, akik az első kamatcsökkentést látva még igyekeznek utoljára meglovagolni a magas magyar kamatot.

Olajár: az olajárak a kereslettel és az amerikai bankrendszerrel kapcsolatos, valamint a recessziós aggodalmak miatt jelentős esést szenvedtek el a hónap legelején és április végén, azóta viszont - ahogy fent láthattuk - többek között az OPEC termelésvisszafogásának köszönhetően ismét emelkedik a jegyzés, de szintén segítik az emelkedést a legfrissebb amerikai, váratlanul alacsony olajtartalék-adatok és a Szaúd-Arábia által kiadott nyersolajkibocsátási figyelmeztetés. A jelenlegi környezetben számos elemző úgy véli, hogy okkal lehet számítani az olajárak újabb megugrására: ha ugyanis az OPEC+ április után ismét a nyersolajkibocsátás csökkentése mellett dönt, az tovább növeli a hiányt az amúgyis rendkívül szűkös olajpiacon, ez feljebb nyomhatja az olajárakat és a helyzetet tovább fokozhatja a nyersolaj ellen spekulatív módon shortolók nagy száma. Piero Cingari, egy független makroelemző nemrég úgy fogalmazott, hogy véleménye szerint egy újabb OPEC-csökkentés legalább 90 dollárra fogja nyomni a nyersolaj árát hordónként, megjegsezve, hogy áprilisban komoly short squeeze-t okozott az olajhatalmak döntése.

Visszatérve Magyarországra: nyilván hosszú távú következtetéseket nem lehet levonni másfél hét üzemanyagpiaci alakulásából, de sokakban relfexszerűen felmerülhet a kérdés, hogy egy ismét megugró üzemanyagár-környezetben (amire a fentiek alapján lehet tér) megint lehet árstopra számítani? Erről áprilisban egy kormányinfón esett talán utoljára szó, Gulyás Gergely akkori közlése szerint

A KORMÁNY ASZTALÁN NINCS ELŐTERJESZTÉS ÚJABB BENZINÁR-STOP KAPCSÁN,

azonban Gulyás bő egy hónapja azt is elmondta, hogy "kizárni semmit nem lehet." Szerinte meg kell várni, hogy alakulnak az üzemanyagárak, ugyanis amikor bevezették a benzinárstopot, akkor a jelenleginél magasabb volt a piaci ár. A miniszter szerint ha ismét emelkednek az üzemanyagárak, akkor elkezdhetnek tárgyalni egy újabb lépésről.

Címlapkép: Shutterstock