Elkerüli a csődöt Amerika, de lesz még miért izgulni a héten

Pünkösd miatt a piacok többségén is rövid hét lesz, ennek ellenére várható néhány fontos adat, elsősorban a májusi inflációról és az első negyedéves GDP-ről.

Az ünnepek miatt nem csak itthon lesz szabadnap hétfőn a tőzsdén, hanem a világ nagy részén is, így a makronaptár semmilyen említésre méltó adatot nem tartalmaz. Utána viszont beindul a dömping, kedd reggel a KSH a beruházások friss, első negyedéves adatait közli. Emellett a kormány várhatóan benyújtja a 2024-es költségvetést a parlamentnek, vagyis kiderülnek a részletek a büdzséről.

2023. május 29-június 4. makronaptár Magyar makrogazdaság május 30. kedd 8:30 KSH Beruházás Q1 május 30. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció május 31. szerda 8:30 KSH Ipari termelői árak ápr. június 1. csütörtök 8:30 KSH GDP (második becslés) Q1 június 1. csütörtök 8:30 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma ápr. június 1. csütörtök 8:30 KSH Külkereskedelem (részletes) márc. június 1. csütörtök 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi máj. június 2. péntek 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege ápr. június 2. péntek 8:30 MNB Kamatstatisztikák ápr. Nemzetközi makrogazdaság május 31. szerda 3:30 Kína Beszerzési menedzserindex máj. május 31. szerda 8:45 Franciao. Infláció máj. május 31. szerda 8:45 Franciao. GDP (második becslés) Q1 május 31. szerda 10:00 Olaszo. GDP (második becslés) Q1 május 31. szerda 11:00 Olaszo. Infláció máj. május 31. szerda 14:00 Németo. Infláció máj. május 31. szerda 20:00 USA Bézs könyv június 1. csütörtök 8:00 Németo. Kiskereskedelem ápr. június 1. csütörtök 11:00 EU Infláció máj. június 1. csütörtök 13:30 EU EKB jegyzőkönyv június 1. csütörtök 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index máj. június 1. csütörtök 16:00 USA ISM beszerzési menedzserindex máj. június 2. péntek 14:30 USA Munkanélküliség máj. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A hét közepén is jönnek fontos adatok, itthon szerdán az ipari termelői árak adata jelenik meg, azonban ennél is fontosabbak lehetnek az európai inflációs- és GDP-adatok. Különösen a német előzetes inflációs statisztikára figyelhetnek a befektetők.

Itthon csütörtök reggel jelenik meg a részletes első negyedéves GDP-adat. Azt már tudjuk, hogy az előzetes adatok alapján a magyar gazdaság recesszióban maradt, ennek a szerkezetét publikálja most a statisztikai hivatal. Emellett érkezik majd a magyar feldolgozóipar beszerzési menedszerindexe is. Közben az Eurostat is az előzetes inflációs adatot közli majd, Amerikában pedig a magánszektor foglalkoztatását jelző ADP munkaerőpiaci index jelenik meg, ami általában az átfogó havi munkaerőpiaci statisztika fontos indikátora. Ez az átfogó adat pedig pénteken érkezik majd, miközben itthon csak a szokásos havi hitelintézeti statisztikákat közli a jegybank.

