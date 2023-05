Online számlák: fontos mérföldkövet ér el hamarosan az ország

Az online számlák száma jelentősen nő, napokon belül eléri a kétmilliárdot - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium (PM) adóügyekért felelős államtitkára. Fontos eleme a gazdaságfehérítésnek a kormány 2018. július 1-én debütált NAV online számla rendszere.

A rendszerbe eddig 1,4 millióan regisztráltak, közülük 1,2 millióan már szolgáltattak is adatot. A csaknem kétmilliárd számla túlnyomó többségét elektronikus számlázó program segítségével küldték be az adóhatósághoz. Sőt, a NAV Online Számlázóját használók száma is meghaladta már a 228 ezret, míg a számlázó mobil alkalmazását 75 844 okoseszközre töltötték le - mondta.

2021 óta minden számlára rálát az adóhivatal, azóta ugrásszerűen megnőtt az online számla rendszerbe beérkező számlák száma.

Míg 2019-ben átlagosan havonta kétmillió számláról érkezett adat, tavaly ez a szám már 66 millióra emelkedett.

A rendszer egyik legnagyobb vívmánya, hogy könnyen át lehet térni az elektronikus számlázásra. A papírszámláról áttérők számlánként több száz forintot is spórolhatnak. Az online számlázás révén pedig a cégek egyre nagyobb informatikai jártasságra tesznek szert.

Mára az áfarés - az állam által be nem szedett, azaz hiányzó áfa összege - 5,1 százalékra csökkent. Ebben szerepe van az online pénztárgépeknek, az EKAER-nek, és az online számlázásnak is.

Címlapkép: Getty Images