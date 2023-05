Átlagosan 137 ezer forintot hagytunk a magánorvosoknál

A magyarok elsősorban az ellátáshoz való gyorsabb hozzájutás és a nagyobb odafigyelés miatt hajlandóak fizetni a magánorvosi ellátásért, ám érthető módon sokak számára jelent visszatartó erőt ezzel kapcsolatban, hogy nincs pénzük a fizetős ellátásra, vagy sokallják annak költségeit - derül ki az Union Biztosító megbízásából az NRC által 1200 fő megkérdezésével elvégzett reprezentatív kutatásból.

Az állami helyett magánorvost választók három leggyakrabban megjelölt válasza az volt, hogy

így gyorsabban jutnak szakemberhez, ellátáshoz,

nem kell várakozniuk, illetve

alaposabb a vizsgálat és az ellátás.

A reprezentatív kutatás résztvevői a fizetős egészségügyi szolgáltatások melletti további érvként jelölték meg azt is, hogy a magánorvosok olyan vizsgálatot, kezelést is elvégeznek, amit az állami rendszerben dolgozó kollégáik nem.

A minden esetben állami orvost preferáló válaszadók három fő érve ezzel szemben az volt, hogy

nincs pénzük a magánellátásra,

elvi okok miatt választják az állami orvost: azért fizetik a TB-t, hogy kapjanak állami ellátást,

sokallják a díjakat, árakat.

Elmondható továbbá, hogy minél fiatalabb valaki, annál kevésbé jellemző rá, hogy csak az állami egészségügyre támaszkodik: míg a 25-34 évesek 80 százaléka szokott magánellátást (is) választani, addig az 55-65 éves korosztálynak csak a 61 százaléka tud és hajlandó is pénzt áldozni erre. Az iskolázottabbak körében is nagyobb a hajlandóság a magánellátás választására: míg az érettségizettek 73 százaléka szokott legalább részben magánorvoshoz menni, addig a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 86 százaléka.

Azok a magyarok, akik igénybe szoktak venni magánorvosi szolgáltatásokat, (a fogorvoson kívül) tavaly átlagosan 68 ezer forintot hagytak ott a magándokinál, míg fogorvosra átlag 69 ezret költöttek az elmúlt évben. Az előző tizenkét hónapban recept nélkül kapható gyógyszerekre 30 ezret, míg a vényköteles orvosságokra átlagban 44 ezer forintot költöttünk.

A felmérés során az is kiderült, hogy bár a legtöbben soknak érzik a magánorvosi szolgáltatások díjait, azonban az árakat nem a szolgáltatáshoz mérten tartják magasnak, inkább a saját jövedelmükhöz viszonyítva.

Az Union Biztosító megbízásából készített reprezentatív felmérés szerint a teljes hazai lakosság 29 százaléka járt fizetős magánorvosnál az elmúlt egy évben. Bár a magánorvosi vizsgálat, konzultáció díját a legtöbben még készpénzzel vagy bankkártyával fizetik, azonban a megkérdezettek 15 százaléka a biztosítójával fizetteti a számlát az egyénileg megkötött magán egészségbiztosítása terhére, míg a válaszadók 16 százaléka veszi igénybe a munkáltató által a munkavállalók javára megkötött csoportos egészségbiztosítást.

Címlapkép forrása: Getty Images