Az IMF megállapodást kötött Ukrajnával

Ukrajna megállapodott az IMF-fel egy 15,6 milliárd dolláros vészhelyzeti keretmegállapodásról (EFF), amelyet 4 évig vehetnek igénybe – tudatta közleményében a Valutaalap.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Gavin Gray által vezetett csoportja ma Bécsben megbeszéléseket folytatott ukrán tisztviselőkkel az ország 4 éves EFF-megállapodásáról. A megbeszélések végén Gray úr a következő nyilatkozatot tette:

"Örömmel jelentem be, hogy az IMF munkatársai és az ukrán hatóságok személyzeti szintű megállapodásra jutottak az EFF első felülvizsgálatáról. A megállapodást az IMF Igazgatóságának jóvá kell hagynia, és az igazgatótanács várhatóan az elkövetkező hetekben tárgyalja meg".

Ukrajna négy évre szóló, mintegy 15,6 milliárd USD összegű EFF-megállapodást március 31-én hagyták jóvá, amely része az Ukrajnának nyújtott 115 milliárd USD összegű nemzetközi támogatási csomagnak.

Az IMF úgy értékelt, hogy összességében a makrogazdasági és pénzügyi stabilitás megmaradt, köszönhetően a prudens politikai döntéshozatalnak, valamint a folyamatos és időben nyújtott külső támogatásnak.

Mindazonáltal továbbra is jelentős kihívások állnak fenn: a költségvetési hiány továbbra is nagyon magas, ami továbbra is nagy finanszírozási igényt jelent, amelyet külső támogatásokból és rendkívül kedvezményes hitelekből fedeznek.

Az állam alapvető funkcióinak védelme a meglévő finanszírozási korlátok mellett továbbra is megköveteli a hatóságoktól, hogy nehéz politikai kompromisszumokat kössenek.

Címlapkép: Getty Images