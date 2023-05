Már az idei szenteste is munkaszüneti nap lehet az áruházi dolgozóknak

Ahogy arról a múlt héten mi is beszámoltunk, jövőre több négynapos hétvégét is kapnak a magyar dolgozók, ráadásul az egész karácsonyi ünnepi hetet otthon tölthetik majd, a kormány ugyanis december 24-ét és 27-ét is pihenőnappá tenné. A pihenőnapok azonban csak az általános munkarendben dolgozóknak járnak, így például a bolti alkalmazottaknak a karácsony előtti napokat is a munkában kell majd eltölteni.

Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu elnöke kiemelte, hogy évek óta szorgalmazzák a jogalkotóknál, hogy december 24-e a bolti munkavállalók számára is pihenőnap legyen, hogy az év végi hajtásban már ők is a családjukkal tölthessék a szentestét. Bár a déli zárás valamivel javítja a helyzetet, de délután még számos olyan teendője akadhat a dolgozóknak, amelyek elvégzése akár estig is eltarthat.

Az Egyenlő.hu a fenti indokok miatt már az idei karácsony vonatkozásában is kezdeményezi az illetékes minisztériumnál azt, hogy a kereskedelmi dolgozók is részesüljenek a december 24-i pihenőnapból.

A javaslatuk ezen az egy napon szabályozná a legnagyobb áruházaknál dolgozó kereskedelmi munkavállalók pihenőidejét. A közleményük szerint ez a vásárlók számára is elfogadható lenne, még azoknak is, akik az utolsó pillanatra hagyják az ajándékok beszerzését. A kisboltokat a szabályozás ráadásul nem is érintené, ők nyitva maradhatnának december 24-én is, így a korlátozás számukra még akár extra bevételt is jelenthetne.

Címlapkép forrása: Getty Images