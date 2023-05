Júniusban behúzhatja a féket a Fed

Philip Jefferson, a Federal Reserve kormányzótanácsának tagja jelezte, hogy a központi bank valószínűleg nem változtat a kamatlábakon a következő, júniusi ülésén, hogy lehetővé tegye a gazdasági kilátások további értékelését. Eközben Larry Fink, a Blackrock vezérigazgatója viszont további szigorításra számít.

Philip Jefferson, a Federal Reserve elnöke angsúlyozta azonban, hogy ezt a döntést nem szabad úgy értelmezni, hogy elérte a csúcsrátát ebben a ciklusban, és a kamatemelés kihagyása több adatot biztosítana a bizottságnak, mielőtt további politikai kiigazításokat hajtana végre - írja a Bloomberg.

E megjegyzések hatására a kereskedők a júniusi kamatemelésre tett fogadásaikat 40% körüli valószínűségre csökkentették.

A Philadelphiai Fed elnöke, Patrick Harker szintén a júniusi kamatemelés kihagyása mellett foglalt állást, kijelentve, hogy támogatja, hogy szünetet tartson az amerikai jegybank.

A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság az elmúlt 14 hónapban 5 százalékponttal emelte a kamatokat, hogy megfékezze a 2%-os célt meghaladó inflációt. Jerome Powell Fed-elnök jelezte, hogy a döntéshozók megengedhetik maguknak, hogy további lépések előtt figyelemmel kísérjék az adatokat és a fejlődő kilátásokat.

Jefferson 2023 hátralévő részében lassú költekezésre és gazdasági növekedésre számít a szűkös pénzügyi feltételek, az alacsony fogyasztói hangulat, a fokozott bizonytalanság és a háztartások csökkenő megtakarításai miatt. Kiemelte továbbá a tartós inflációt és a kereskedelmi ingatlanhitelek magas koncentrációjával rendelkező hitelezőkre nehezedő potenciális terheket, különösen az irodai és kiskereskedelmi szektorban.

Eközben Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója úgy véli, hogy a makacsul magas infláció arra fogja kényszeríteni a Federal Reserve-t, hogy még két-négy alkalommal emelje a kamatokat.

Fink kijelentette, hogy az infláció továbbra is erős, és arra számít, hogy jelentős ideig 4-5 százalékon marad, amit részben a kormányzati ösztönző programok tartós hatásai is befolyásolnak. Aggodalmát fejezte ki a visszatérő adósságplafon-válsággal kapcsolatban is, megjegyezve, hogy az destabilizáló hatással van arra, ahogyan a befektetők az Egyesült Államokat látják, és kérdéseket vet fel a dollár vezető szerepét is a világkereskedelemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezen aggodalmak ellenére Fink nem lát meggyőző bizonyítékot egy közelgő recesszióra, és arra számít, hogy az esetleges visszaesés mérsékelt lesz - idézi a Bloomberg.

Címlapkép: Getty Images.