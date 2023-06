Kormánypárti polgármester is kritizálja a szolidaritási adót

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere kritikákat fogalmazott meg a kormány önkormányzatokat érintő lépéseivel kapcsolatban. A szolidaritási hozzájárulás, amit a gazdagabb önkormányzatoknak kell fizetniük szerinte nem jól kerül elköltésre.

Cser-Palkovics szerint a kormány végül nem emeli a szolidaritási hozzájárulás mértékét a 2024-es költségvetésben. Ha egy településnek többet kell fizetnie, az azért lehet, mert csökkent a népesség vagy nőtt a gazdaság teljesítménye, ami több bevétele van az önkormányzatnak. Mint írja, mivel Székesfehérvárnak több lett az iparűzési adóbevétele, ezért várhatóan többet kell majd a városnak fizetnie - szúrta ki a politikus Facebook-bejegyzését a 444.

A szolidaritás elvével egyetértek, a hozzájárulás mértékét azonban túlzónak tartom, az elköltésének logikáját pedig nem hatékonynak - írja Cser-Palkovics.

A polgármester azt javasolja, hogy inkább a magas gazdasági teljesítményű városok agglomerációjában terjesszék szét a szolidaritási adó összegét agglomerációs feladatokra. Hozzáteszi, hogy várhatóan jövőre is több költségvetési támogatást kap majd Székesfehérvár fejlesztésekre a kormánytól, mint amennyit szolidaritási adóként kell befizetniük.

Korábban Budapest kifogásolta, hogy emelkedett a szolidaritási hozzájárulás az új főpolgármester, Karácsony Gergely hivatalba lépése után. Az ellenzéki bejelentette, hogy az 58 milliárd forintból, amit be kellene fizetnie, 25 milliárdot egyszerűen törvénytelennek tart a főváros, azt nem fizeti be és bíróságra viszik az ügyet. Azóta Budaörs vezetése is bejelentette, hogy pert indít a kormány ellen az adó miatt.

Címlapkép: Getty Images.