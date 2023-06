Még mindig van erő az amerikai munkaerőpiacban

A várakozásokat alulmúlva, csak 232 000-re nőtt az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban, mindez pedig azt mutatja, hogy az amerikai munkaerőpiac még mindig feszes.

A május 27-én véget ért héten a szezonálisan kiigazított első munkanélküli segély iránti kérelmek száma az Egyesült Államokban 2000-rel nőtt, és elérte a 232 000-et. A 4 hetes mozgóátlag 2 500 fővel 229 500-ra csökkent. Az előzetes szezonálisan kiigazított biztosított munkanélküliségi ráta változatlanul 1,2% maradt, 1 795 000 munkanélküli segélyben részesülő személyt jelentett, ami 6 000 fős növekedést jelent az előző heti felülvizsgált szinthez képest - derül ki az Egyesült Államok foglalkoztatásügyi minisztériumának beszámolójából.

Elemzők arra számítottak, hogy 235 ezerre nőhetett a segélyért folyamadóok száma.

Nem kiigazított alapon 207 941 tényleges első kérelmet nyújtottak be az állami programok keretében ugyanazon a héten, ami 5296 vagy 2,6 százalékos növekedést jelent az előző héthez képest. Az előzetes, kiigazítatlan, biztosított munkanélküliségi ráta változatlanul 1,1 százalékon állt. Az állami programokban munkanélküli ellátást igénylő személyek száma összesen 2 086 fővel vagy -0,1 százalékkal 1 610 058 főre csökkent.

A május 13-án véget ért héten az összes programban igényelt folyamatos hetek száma 1 636 717-re csökkent. Ez az előző héthez képest 1 253 fős csökkenést jelent. Ebben az időszakban egyetlen állam sem váltotta ki a kiterjesztett ellátási program "bekapcsolt" státuszát.

Ami az egyes államokat illeti, a május 13-án véget ért héten a legmagasabb biztosított munkanélküliségi rátákat Kaliforniában, New Jerseyben, Massachusettsben, New Yorkban, Oregonban, Puerto Ricóban, Alaszkában, Rhode Islanden, Washingtonban és Illinoisban figyelték meg. Az első kérelmek legnagyobb növekedése Texasban, Connecticutban, Iowában, Pennsylvaniában és Missouriban volt tapasztalható, míg a legnagyobb csökkenés Massachusettsben, Michiganben, Illinoisban, New Yorkban és Oregonban következett be.

Címlapkép: Steve Debenport/Getty Images.