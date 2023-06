Orbán Viktor: Még az ellentámadás előtt meg kell győznünk a háborús feleket

Orbán Viktor szerint az Európai Unió a rezsicsökkentés megszüntetését, megszorításokat kér Magyarországtól, Brüsszel azt várja el, hogy "tegyük tönkre a családokat, tegyük tönkre a nyugdíjasokat", de hozzátette: vannak javaslatok, amiket meg kell fogadni, "mert azért ott is okos emberek vannak". Kiemelte: a költségvetési hiány és az államadósság terén vannak jogos elvárások, mert ezeket elfogadtuk a csatlakozáskor, azonban a költségvetés megalkotása nemzeti hatáskör.

Kijelentette: 2024-ben az államadósság 70% alá megy és a költségvetési hiány is csökkeni fog. A miniszterelnök szerint a "védelmi költségvetéssel" a háború alatt meg kell védeni a munkahelyeket, meg kell védeni a nyugdíjak értékét, illetve meg kell védeni a családokat. Hangsúlyozta: ha nem lenne háború, ez egy "vidámabb költségvetés lenne".

De így sem lehetünk vele elégedetlenek, mert mindent, ami fontos a számunkra, azt meg tudunk védeni a '24-es évben, a háború ellenére is

- zárta le Orbán Viktor.

Valójában az Európai Unió nem Magyarországnak célozta a lakossági energiaárakkal kapcsolatos ajánlásait, hanem az összes tagországnak."All Member States should wind down the energy support measures in force by the end of 2023. Should renewed energy price increases necessitate support measures, these should be targeted at protecting vulnerable households and firms, fiscally affordable, and preserve incentives for energy savings." (Q&A on the 2023 European Semester Spring Package (europa.eu)Mint látható, az EU nem is a rezsicsökkentés feltétel nélküli eltörléséről beszél, hanem arról, hogy1. amennyiben az energiaárak alacsonyak maradnak (ma a gázárak piai szintje az energiaválság előtti időket idézi), akkor az év végével érdemes kivezetni a támogatási rendszereket,2. ám ha az energiaárak újra emelkedni kezdenenék, akkor a támogatási rendszert úgy érdemes átalakítani, hogy az a rászorulók segítését és az energiatakarékosság ösztönzését célozza.