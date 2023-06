Rövidesen már nem a megszokott csatornán nézhetjük a Bajnokok Ligája meccseit

Lezárult az UEFA klubsorozatainak magyarországi közvetítési jogaira szóló pályázat a 2024/25–2025/26–2026/27-es szezonokra, ahol

az RTL Magyarország nyerte az UEFA Bajnokok Ligája közvetítési jogainak úgynevezett A-csomagját.

Ennek értelmében a BL keddi és szerdai játéknapjain is az RTL választhat elsőként, hogy mely mérkőzéseket közvetíti, digitálisan vagy lineárisan. Az első választások érvényesek az egyenes kieséses szakaszra is, és ennek megfelelően a BL-döntőt is kizárólagosan az RTL közvetíti majd a 2024/25-ös szezontól kezdődően. Az RTL Magyarországhoz kerültek továbbá a Bajnokok Ligája úgynevezett B-csomagjának digitális közvetítési jogai is - a megnyert közvetítési jogok az A-csomag esetében 36, a B-csomag esetében pedig 167 meccset jelentenek egy szezonban a csatornának.

A 2024/25-ös szezontól kezdődően megváltozik az UEFA Bajnokok Ligája lebonyolítási rendje. Megszűnik a csoportkörnek hívott szakasz, és liga-szakasz néven zajlik majd a jövőben, ahol egy bejutó csapat az őszi fordulókban az eddigi 6 meccs helyett minimum 8-at játszik majd. Az új lebonyolítási rendben a tavaszi szezonban már januártól kezdődően rendeznek mérkőzéseket.

Az RTL Magyarország továbbá megtartotta az UEFA Európa Liga B-csomagjának lineáris és digitális közvetítési jogait, így az Európa Liga és az Európa Konferencia Liga B-csomagjának csütörtöki mérkőzései változatlanul az RTL felületein lesznek láthatóak, ami összesen 323 meccset jelent szezononként.

Az RTL Magyarország később, a 2024/25-ös szezon kezdete előtt ad tájékoztatást arról, hogy lineáris csatornáin és az RTL+ streamingfelületén mely közvetítések lesznek láthatóak.

Címlapkép: Shutterstock