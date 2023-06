Cáfolja Jamie Dimon, hogy elnöki ambíciói lennének

Nem tervez indulni az elnökválasztáson – mondta kedden Jamie Dimon, a JP Morgan vezére azt megelőzően, hogy prominens demokrata képviselőkkel találkozott.

Az utóbbi hetekben többször megjelentek olyan pletykák, hogy a JP Morgan vezérigazgatója elindulna az elnöki versenyfutásban. Ezeket fűtötte az a keddi hír, mely szerint Jamie Dimon prominens demokrata képviselőkkel találkozik. A bank már cáfolta a pletykákat, most maga Dimon is megszólalt, a találkozó előtt újságíróknak azt mondta, hogy továbbra sincsenek elnöki ambíciói, a gazdaság helyzetéről fog egyeztetni, Dimon a New Democratic Coalitionnel fog találkozni egy zárt ajtós ebéd keretében - áll a jelentésben. 100 olyan progresszív demokratát tömörít ez a csoport, akik elkötelezettek a gazdasági növekedés, az innováció és a fiskálisan felelős politika mellett – áll a társaság honlapján.

