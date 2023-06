Közepes erősségű földrengés volt a magyar határ mellett, nálunk is lehetett érezni

Közepes, 5,3-as erősségű földrengés volt kedden este Románia nyugati részén, a magyar határ melletti Arad megyében - közölte kedden este a román Országos Földtani Intézet (INFP).

A földrengés 5,3-as erősségű volt, a felszínhez közel, 6,4 kilométeres mélységben történt. Helyi idő szerint 20.26 perckor következett be, Aradtól 24, Temesvártól 50, Békéscsabától 74, Resicabányától 93 kilométerre.

A magyar határ melletti térségben két hete 4,9 erősségű földmozgást észleltek, melyet a rá következő napokban-hetekben tucatnyi alacsonyabb erősségű rezgés követett. A mostani földmozgást Kolozsváron és Románia számos városában is érezni lehetett.

A romániai vészhelyzeti felügyelőség (IGSU) közölte, hogy a 112-es sürgősségi hívószámra főleg Arad megyéből érkeztek jelzések kisebb károkról - épületekről leváló vakolat- és faldarabokról -, de Szilágy és Máramaros megyéből is kaptak hívást. Aradon több utcán épületdarabok hulltak a járdára, úttestre, a tűzoltók a helyszínen vannak, hogy felmérjék és elhárítsák a károkat. A földmozgás Temesváron is erősen érződött, de innen eddig nem jeleztek károkat.

A magyarországi lakosság is érzékelte a kedd este Romániában, Arad közelében bekövetkezett földrengést - közölte a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel. Azt írták, hogy a földmozgást a szakemberek magyarországi idő szerint 19.26 órakor észlelték. A földrengésről az intézet a délkeleti országrészből több településről is kapott bejelentést, például Hódmezővásárhelyről, Szegedről és Békéscsabáról is - áll a közleményben.

Címlapkép: Getty Images