Nagy Márton: át kell állni az uniós források nélküli létre, jöhet a Baross 2.0

Az interjúban Nagy Márton elmondta:

ahogy az energiacsapdából kilépett a magyar gazdaság, és az ikerdeficit megszűnt, beléptünk a kamatcsapdába, az év végére egyszámjegyű tartományba várt infláció leszorításával azonban a kamatcsapda leküzdése is egyszerűbb lesz ,

, az év első három hónapjában a hitelpiac teljesen kiszáradt nemcsak a lakosság, a vállalatok esetében is, így szeptember-október környékén, amikor „a program kifut és több forrás nem kerül a gazdaságba”, elképzelhető, hogy lesz Baross Gábor program 2.0. ,

, a Baross Gábor hitelprogram és a Széchenyi kártya összesen 1,6 százalékos növekedési többletet okoztak idén, ezek nélkül recesszió lenne Magyarországon,

okoztak idén, ezek nélkül recesszió lenne Magyarországon, sokan azt mondják, hogy ezzel ellene megy a kormány a jegybank politikájának, a vállalati hitelprogramok azonban szerinte nem befolyásolják negatívan az inflációt, ugyanis a kínálati oldalt támogatják, a vállalati hitelösztönzés ezért az infláció leszorítását segíti ,

, az energiaárak hatása és az árfolyam leértékelődése együttesen 60-70 százalékban, a vállalati ár-bér spirál 20-30 százalékban felelős az inflációért, ezek az inflációs okok azonban mára megszűnte k,

k, „biztos vagyok abban, hogy a szigorú monetáris, valamint fiskális politikai és kormányzati speciális beavatkozások egyszámjegyű inflációt hoznak év végére ”, az inflációt 5 százalék alá visszaszorítani lesz majd igazán nehéz feladat,

”, az inflációt 5 százalék alá visszaszorítani lesz majd igazán nehéz feladat, 2024 tavaszára a jegybanki kamatlábak is egy számjegyűvé válhatnak, a hitelpiac tehát begyógyulhat, jövőre a kormány szerint már 4 százalékos növekedés és 6 százalékos infláció jöhet , miközben a jegybank 3,5-4,5, illetve 3-5 százalékot mond, a fogyasztás mértéke a kulcskérdés,

, miközben a jegybank 3,5-4,5, illetve 3-5 százalékot mond, a fogyasztás mértéke a kulcskérdés, ebben a hónapban, az élelmiszerár-stop jövőjéről szóló döntésénél a kormány sokkal több pozitív tendenciát fog majd tudni figyelembe venni, az árstopnak már csak 1 százalék körüli inflációleszorító hatása van , ugyanakkor az árstopok gyors kivezetését, amit a magyar jegybank is sürget, viccesnek tartja,

, ugyanakkor az árstopok gyors kivezetését, amit a magyar jegybank is sürget, viccesnek tartja, a kamatstop arról szól, hogy nem szabad 300 ezer lakossági ügyfélre ráengedni a törlesztőrészlet-emelkedés és a lakás elvesztésének kockázatát, az intézkedés addig maradhat fenn, amíg egyszámjegyűvé nem válik az infláció után az MNB irányadó kamata is ,

, a kkv-k kamatstopjának a kivezetése egy lépésben, a lakosságé a rögzített és a piaci kamatláb jelentős távolsága miatt – minden bizonnyal - két lépésben valósulhat meg,

a rögzített és a piaci kamatláb jelentős távolsága miatt – minden bizonnyal - jövőre a GDP-arányos 2,9 százalékos hiány tartható úgy, hogy nem mondanak le a 2 százalékos honvédelmi kiadásokról, miközben az építőipar helyett az energiaipari beruházásokat támogatják egy új FDI-stratégiával összefüggésben,

úgy, hogy nem mondanak le a 2 százalékos honvédelmi kiadásokról, miközben az építőipar helyett az energiaipari beruházásokat támogatják egy új FDI-stratégiával összefüggésben, az új állampapírpiaci intézkedések kapcsán az a kérdés, hogy lehet-e alacsonyabb kamatok mellett finanszírozni magunkat , és hogy meg lehet-e őrizni a megtakarítások reálértékét: „olyan megtakarítási formák felé tereljük a lakosságot, ahol, a pénz megőrzi reálértékét”,

, és hogy meg lehet-e őrizni a megtakarítások reálértékét: „olyan megtakarítási formák felé tereljük a lakosságot, ahol, a pénz megőrzi reálértékét”, nagyon nem ért egyet a Bankszövetség kritikájával , hogy ezek versenytorzító hatású lépések, hiszen jelenleg semmilyen árverseny nincs , egyszerűen nincs mit torzítani, maga a szó sem létezik, hogy árverseny,

, hogy ezek versenytorzító hatású lépések, hiszen jelenleg , egyszerűen nincs mit torzítani, maga a szó sem létezik, hogy árverseny, a válság azt üzeni, hogy az energiaintenzív iparunkat nekünk kell energiával ellátnunk , növelni kell az energiaszuverenitást, és az állami építőipari helyett energiaipari beruházási programot kell hirdetni, ide tartozik Paks II, gáz alapú erőművek építése, a hálózat felújítása,

, növelni kell az energiaszuverenitást, és az állami építőipari helyett energiaipari beruházási programot kell hirdetni, ide tartozik Paks II, gáz alapú erőművek építése, a hálózat felújítása, a külföldi működőtőke-beruházás (FDI) fontos, mert multiplikatív hatásokat válthat ki, felerősíti a növekedés horizontális és vertikális, magyar szereplők bevonásán keresztül érvényesülő hatásait, folyamatosan évente 5-6 milliárd euró új FDI-t kell behozni, a bent lévő közel 100 milliárd dollár értékű FDI 10 százalékos évi hozama által képződött évi 10 milliárd dolláros profitot pedig bent kell tartani az országban ,

, az autógyártásunk kötelező teszi az akkumulátorgyártást is, enélkül lemondanánk az autóiparról is,

A magyar gazdaságnak át kell állnia így is, úgy is egy uniós forrás nélküli létre. Ez persze nemcsak FDI-t jelent, hanem hitel és tőkeforrást is.