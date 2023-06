A csődbe ment amerikai banktól igazolhat jegybankelnököt Törökország

Női elnöke lehet a török jegybanknak Hafize Gaye Erkan személyében, közölte a Reuters török forrásokra hivatkozva. Erkan egyebek mellett 2014 és 2021 decembere között a First Republic bank elnöki posztját töltötte be, 2021 júniusától pedig mint társ-vezérigazgató dolgozott a 2023 tavaszán csődbe került San Francisco-i székhelyű pénzintézetnél.

Hafize Gaye Erkan a hét elején találkozott Mehmet Simsek pénzügyminiszterrel, aki a hírek szerint szeretne együtt dolgozni a 41 éves pénzügyi szakemberrel. Erkan 2006-ban szerezte doktoriját a Princton egyetemen, 2014-ig a Goldman Sachs amerikai befektetési banknál dolgozott vezető beosztásban.

A török jegybank élére esélyes jelöltek közül más név nem került nyilvánosságra. Kinevezése esetén 2019 óta ő lenne a török jegybank ötödik vezetője és

egyben az első női elnök.

A május végén harmadszor is újraválasztott Recep Tayyip Erdogan török elnök a hétvégén jelentette be az új kormány összetételét. A piaci várakozásokkal összhangban Simsek - aki már többször szolgált pénzügyminiszterként, majd 2015-tól és 2018-ig miniszterelnök-helyettesként - kapta a pénzügyi tárcát, és a befektetők most azt várják tőle, hogy szakít Erdogan unortodox gazdaságpolitikájával. Kinevezése után a pénzügyminiszter első nyilatkozatában elmondta: nincs más választás, mint visszatérni a "racionalitás útjára" és "kiszámítható gazdaságpolitikát" folytatni.

A gazdaságpolitikai irányváltás mellett a monetáris politikában is változás jöhet. A várakozások szerint a 2021 márciusában kinevezett Sahap Kavcioglu jegybankelnök is távozhat posztjáról, 2025-ben lejáró megbízatása előtt. Vezetése alatt az alapkamat erőltetett csökkenése - 19 százalékról 8,5 százalékra - az infláció felpörgését eredményezte. A fogyasztói árak növekedése 2022-ben 24 éves csúcsra, 85 százalékra emelkedett.

A törökországi infláció 2023 első öt hónapjában is jóval 40 százalék felett alakult.

A kamatszintek leszorítása a török líra árfolyamának összeomlásával járt. 2021 márciusában egy dollár még több mint 8 lírát ért, az árfolyam 2022 végére 19 lírára gyengült, ma pedig ismét történelmi mélypontra került az amerikai fizetőeszközzel szemben a líra. A Commerzbank elemzése szerint a mostani, gyors gyengülés mögött a piac kiábrándulása áll: arra számítottak Recep Tayyip Erdogan újraválasztása után, hogy a török jegybankba és a kormányba piackonformabb szakembereket neveznek ki, ami majd fordulatot hozhat az ultralaza török monetáris politikában. Ugyanakkor az elemzők szerint tévedés volt azt gondolni, hogy az új kinevezése elegendők lesznek a monetáris politikában bekövetkező valódi és fenntartható változáshoz.

A török elnök megválasztása óta folyamatosan zuhan az árfolyam, a Reuters által megkérdezett elemzők szerint azonban ennek elsődleges okai a monetáris politika normalizációjának irányába mutató kormányzati bejelentések. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a dollár-líra árfolyama akár a 25-28-as szintekig is emelkedhet.

A török gazdaság fenntartható pályára állítása viharos lesz, és valószínűleg jelentős leértékelődéssel és magasabb hozamokkal jár, még politikai beavatkozások nélkül is

- mondta Paul McNamara, a GAM vagyonkezelő egyik vezetője a Reuters hírügynökségnek.

Címlapkép: Shutterstock