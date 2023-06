Felháborodtak a magyar nyugdíjasok: szegénységbe taszítja őket az infláció?

A jelek szerint elmarad a júniusi, rendkívüli évközi korrekciós nyugdíjemelés, amit a nyugdíjas szervezetek kértek a kormányzattól. Mire kötelezi a kormányt a törvény? És mekkora inflációt éreznek a nyugdíjasok?

A Pénzügyminisztérium álhírnek minősítette, hogy idén nem kerülhet sor nyugdíjemelési korrekcióra, de ezt nem is vonta kétségbe a júniusi, legalább 3%-os rendkívüli nyugdíjemelési korrekció iránti kérést előterjesztő Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa. Ők azt kérték, hogy a júniusi nyugdíjakkal együtt érkezzen meg a visszamenőleges emelés, mert

a nyugdíjasok helyzetét az infláció egyre inkább megkeseríti.

A minisztérium szerint ha az évközi adatok alapján azt állapítják meg, hogy a 2023-ra becsültnél magasabb lenne az éves várható általános vagy a nyugdíjas infláció mértéke, akkor januárig visszamenőleg nyugdíjkorrekciót hajtanak végre. Ezt a kötelezettséget egyébként a nyugdíjtörvény elő is írja. A Pénzügyminisztérium szerint azonban

a KSH adatai a korrekciót egyelőre nem indokolják.

E meglepő kijelentés hátterét talán érdemes közelebbről megvizsgálni.

A brutális tavalyi pénzromlási ütem 2023-ban is csak nagyon lassan csillapodik, ez is elsősorban a bázishatásnak köszönhető, miután az idei árakat a tavalyi elszabadult árakhoz kell viszonyítani. Ennek ellenére az MNB tavaly év végén 2023 egészére vonatkozóan is további 29,7%-os élelmiszerár- és 39,2%-os energiaárnövekedést prognosztizált, amelyet eddig a KSH idei első három hónapra vonatozó adatai sem cáfolnak.

Az első négy hónap nyugdíjas inflációja még a normál inflációnál is némileg magasabb volt, a KSH legutóbbi jelentése szerint áprilisban 25,3 százalék volt, míg az év első három hónapjában jelentősen meghaladta a 26%-ot is 2022 azonos időszakához képest (január: 27,4%, február: 26,9%, március: 26,7%).

Mindenesetre a nyugdíjasok azt érzik, hogy a 2023. januári 15 százalékos emeléshez képest ez a folyamatosan 25 százalék fölötti infláció egész egyszerűen megeszi a nyugdíjukat (emeléssel együtt), ideértve a februárban kifizetett 13. havi nyugdíjukat is, nem is beszélve arról, hogy a nyugdíjasoknak az olvadó pénzük egyre nagyobb hányadát továbbra is élelmiszerre kell költeniük, hiszen az élelmiszer-infláció az év első négy hónapjában is messze a fájdalomküszöb fölött, 40% körül ingadozott, ráadásul a háztartási energia ára is fájdalmasan emelkedik tovább.

A magyar infláció alakulása az év első négy hónapjában (év/év, %) általános infláció élelmiszer háztartási energia nyugdíjas infláció 2023. január 25,70% 44,00% 52,40% 27,40% 2023. február 25,40% 43,30% 49,00% 26,90% 2023. március 25,20% 42,60% 43,10% 26,70% 2023. április 24,00% 37,90% 41,80% 25,30% Forrás: KSH

Uniós tükörben az inflációs helyzet még riasztóbb. A magyar infláció az uniós átlag háromszorosa (márciusban az EU-átlag 8,3%, a magyar általános infláció az uniós statisztikai mérés szerint 25,6% volt, vagyis az uniós átlag 3,1-szerese, és áprilisban sem javult ez az arány, az EU-átlag 8,1%, a magyar infláció 24,5% volt). Utánunk a második legmagasabb infláció Lettországot gyötri, de az ő mutatójuk is sokkal jobb, és sokkal gyorsabban javul, mint a magyar (márciusban már csak 17,2% volt). Közép-európai szomszédaink helyzete is sokkal jobb, mint a miénk, Románia, Horvátország és Szlovénia akár már májusban 10% alatti árnövekedést mérhet.

Számtalan egyéb összevetésben is látható, hogy a magyar infláció változatlanul és toronymagasan Európa-bajnok. Az infláció csökkenésének üteme is csigatempójú a többiekhez képest, ezért

az a kijelentés, hogy az inflációs adatok egyelőre nem indokolnak egy korrekciós emelést, legalábbis aggályos.

Persze ha a 2023. januári emelés mértékét éves alapon vizsgáljuk, akkor nem ennyire drámai helyzet, mert az idei infláció mértékét továbbra is a 15,0-19,5% közötti sávban várja a Magyar Nemzeti Bank. A sáv alsó széle az idei nyugdíjemelés mértéke. A legtöbb közgazdász azonban a 15%-nál nagyobb (Kopint-Tárki: 18,5%, GKI: 19%) éves átlagos inflációt vár, ami nem csoda az első néhány hónapjának tényadata alapján.

Tavaly három lépésben (január, július, november), összesen 14%-os nyugdíjemelést hajtottak végre. Az éves nyugdíjas infláció azonban 2022-ben nem 14%, hanem 15,2% volt, és ezt az 1,2 százalékpontnyi különbözetet (cca. 65 milliárd forint) a nyugdíjasok már nem kapták meg. 2022-ben tehát három emelés ellenére sem tartotta a reálértékét a nyugdíj, és éppen azért tartanak a nyugdíjasok az idei évtől, mert újra megismétlődhet ez az eset, különösen, ha csak novemberben kapnak korrekciós emelést - ha az éves infláció (2023. január-augusztus közötti nyolc hónap tényadataira alapozandó) becsült mértékére vonatkozó adatok indokolják majd az akkori korrekciót.

Mi alapján emelnek?

A nyugdíjtörvény rendelkezései szerint a nyugdíjmegállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árak növekedésnek megfelelő mértékben kell emelni. A tárgyévi tervezett fogyasztói árnövekedést a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.



Nyugdíjemelési korrekcióra a törvény szerint akkor kerül sor, ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja a januári emelés mértékét. Ez esetben november hónapban - január 1-jére visszamenőleges hatállyal - kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani. (Ha az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni.) E kiegészítő nyugdíjemelésnél a nyugdíjas inflációnak a tárgyév első nyolc hónapjának tényadatára alapozott várható mértékét kell figyelembe venni, ha az meghaladja a fogyasztói árnövekedés várható mértékét.



A januári alapemelés és a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés mellett - a nyugdíjtörvény felhatalmazó rendelkezése alapján - a kormány a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítő intézkedéseket tehet. Ilyen kiegészítő intézkedés volt 2021. júniusban, illetve 2022. júliusban a rendkívüli nyugdíjemelési korrekció - és pontosan erre számítottak a nyugdíjas szervezetek idén is. A jelek szerint egyelőre hiába.

A nyugdíjemelés körüli idei vita is hozzájárulhat a nyugdíjemelési rendszer lehetséges érdemi reformjához. A remélt újratervezés során az infláció, a bérnövekedés, a GDP alakulása, a járulékbevételek hullámzása mellett figyelembe kell venni a nyugdíjas társadalom belső rétegezettségét, az egyes rétegek eltérő lehetőségeit és szükségleteit, az egyes nyugdíjas korcsoportokat érintő nyugdíjmegállapítási és nyugdíjkarbantartási méltánytalanságokat is a nyugdíjemelési eljárás érdemi megváltoztatásához.

Az emelést meghatározó indikátorok között az infláció mellett nyilván a keresetek vagy a GDP-növekedését is célszerű figyelembe venni úgy, hogy a korábban megállapított nyugdíjakra valorizációs korrekciót, emellett legalább a legalsó jövedelmi decilisbe süllyedt nyugdíjasoknak szolidaritási korrekciót is biztosítson az éves nyugdíjkarbantartási eljárás.

A magas inflációs környezetben egyértelműen célszerűbb áttérni a negyedéves vagy havi csúszó nyugdíjemelési rendszerre.

A nyugdíjemelési eljárás korszerűsítésére és méltányosságának növelésére kiváló alkalmat adhat a kormányzat által 2025. március 31-én bevezetni vállalt nyugdíjreform. Különös aggodalomra adhat azonban okot, hogy a legújabb kormányzati konvergencia program szerint "a pénzbeli juttatások mérséklődnek a GDP arányában a dinamikus gazdasági növekedés gyors visszatérése miatt, a 13. havi nyugdíj visszavezetése ellenére is. A GDP százalékában mérve az összes társadalmi juttatás 1,4 százalékponttal mérséklődhet 2024 és 2027 között, és ezzel jelentős arányban járul hozzá az újraelosztási ráta csökkenéséhez."

A kijelentést ugyanis árnyalja, hogy a gazdasági növekedés gyors visszatérése erős optimizmusnak tűnik a program saját gazdasági előrejelzései szerint is, nem is említve, hogy a szakértői előrejelzések jellemzően nem osztják a kincstári optimizmust, és lassúbb ütemű növekedést (idén akár visszaesést) prognosztizálnak. Ráadásul a legutóbbi KSH-jelentés szerint a recesszió is fenyeget, hiszen 2023. első negyedévében a GDP 1,1%-kal kisebb volt, mint 2022. első negyedévében. A program rendkívül visszafogottan számol az uniós forrásokkal is, ami tovább nehezítheti a gyors növekedés beindulását (noha Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter meglehetősen baljós kijelentése szerint ideje hozzászoknunk az európai uniós források nélküli gazdasági működéshez).

Mindezek tükrében viszont az újraelosztási ráta csak úgy csökkenhet, ha az ellátások mértéke csökken.

Ez pedig összeütközésbe kerülhet a 2023-ra meghatározott öt fő költségvetési prioritással (a foglalkoztatás magas szintjének fenntartása, a rezsivédelem, a nyugdíjak reálértékének megőrzése, a családtámogatások további biztosítása, és a fegyelmezett költségvetési politika folytatásával az adósságráta további csökkentése), és hozzájárulhat az öt fő célkitűzés közötti inherens feszültségek fokozódásához. A nyugdíjak emelési reformja így könnyen áldozatául eshet a költségvetés kényszereinek.

Címlapkép: Shutterstock