Kínai és orosz harci repülőgépek jelentek meg, tiltakozik Amerika szövetségese

A sajtóközleményben a tárca részéről egyúttal kiemelték, hogy az ilyen jellegű műveletek csak tovább élezik a feszültséget a régióban, ezért a feleknek tartózkodniuk kell tőlük.

Ahogyan arról beszámoltunk, a dél-koreai haderő kedden közölte, hogy négy kínai és négy orosz harci repülőgép hatolt a zónába, válaszul pedig Szöul négy vadászgépeket küldött a helyszínre.

The Republic of Korea Air Force (South Korea) has announced that earlier this morning it had Detected and Tracked at least 4 Chinese and 4 Russian Military Aircraft that had entered the Korean Air-Defense Identification Zone (KADIZ) over the Sea of Japan and the South China Sea pic.twitter.com/4GqKT6TCfM