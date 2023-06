Elképesztő jégkrémárakra érdemes felkészülni a Balatonnál

2022-ben minden várakozással, és más termékkategóriákkal szembe menve, a jégkrémek értékesítése nőtt Magyarországon. A drágulás persze ezeknél a termékeknél is folyamatos, idén a Balatoni büféknél már most látni 1600, de 1900 forintos árcédulát is egyetlen pálcikás Magnumon - írja a Pénzcentrum