Kartondoboz inflációban az Egyesült Államok, és ennek most örülünk kell

Bár a recesszióban jellemzően a gazdaság minden ágazata zsugorodik, jelenleg csak a feldolgozóiparban és a kereskedelemben látszik a zsugorodás - mondta Kleintop egy hétfői jegyzetében.

A Fibre Box Association szerint ez a kartondobozok iránti kereslet csökkenéséhez vezetett - ez egy olyan figyelmen kívül hagyott recessziós mutató, amely az amerikai gazdaság korábbi visszaeséseit megelőzte.

Bár a recessziót hivatalosan a National Bureau of Economic Research hirdeti ki, Kleintop szerint a gazdaság jelenleg "kartondoboz recesszióban" van, ami gyengébb munkaerőpiacot és nagyobb nyereségnyomást hozhat a vállalatok számára. A befektetők visszafogott részvényhozamokat is láthatnak, különösen, ha a gyengeség más ágazatokra, például a szolgáltatási szektorokra is átterjed.

A visszaesésnek azonban az infláció lágyulása is lehet a jó oldala, mivel a feldolgozóipari árak a beszerzésimenedzser-indexben - amely a kartondobozok árait is tartalmazza - jellemzően mintegy hat hónappal megelőzi az inflációt az Egyesült Államokban.

A kartondobozok recessziója jó hír lehet az infláció számára"

- mondta Kleintop, rámutatva az európai pozitív inflációs trendekre. "Európa legfrissebb BMI árindexe azt mutatja, hogy az infláció a jelenlegi 6%-ról 2% közelébe követheti a következő 6 hónap során. Az infláció talán csak olyan gyorsan fog tovább csökkenni, mint amilyen gyorsan emelkedett."

A csökkenő infláció valószínűleg lendületet adna az amerikai piacoknak, mivel a vállalatokat az elmúlt évben a magas költségek és az emelkedő kamatlábak sújtották. A központi bankárok 500 bázisponttal emelték a kamatlábakat az infláció megfékezése érdekében, ami 2022-ben 20%-kal nyomta le az S&P 500 indexet.

A Fed az inflációs helyzet javulásával szüneteltetheti a kamatemeléseket, ami a kommentátorok szerint a részvények számára pozitív lehet.

A befektetők eközben visszavették inflációs várakozásaikat, valamint a jövőbeli kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásaikat. Az ötéves határidős kamatláb, amely az öt év múlva várható ötéves inflációs rátára vonatkozó becslés, a héten 2,23%-ra csökkent a Federal Reserve adatai szerint. A piacok 79%-os esélyt áraznak arra, hogy a Fed a jövő heti kamatdöntő ülésen szünetelteti a további kamatemeléseket a CME FedWatch eszköze szerint.

Címlapkép: Getty Images