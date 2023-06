Kiszivárgott: blokkolta Magyarország és Görögország a 11. uniós szankciós csomagot

Az orosz TASZSZ tudósítása szerint továbbra is azért blokkolta a két ország az újradolgozott 11. szankciós csomagot, mert magyar és görög cégek kerültek fel Ukrajnában a háború szponzorainak listájára és szeretnék őket levetetni. Ennek május közepén elég határozottan hangot is adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az OTP Bank kapcsán.

A Politico csütörtök reggeli hírlevelében azt írta négy diplomatától kapott információk alapján, hogy továbbra is e két ország blokkolta a szankciós csomag elfogadását, igaz olyan nagy befolyású tagállamok, mint Németország és Franciaország is óvatos még az Európai Bizottság által frissen átdolgozott szankciós csomag láttán, mert az új meczanizmus olyan országokat/cégeiket is célba venne, amelyek az EU-n kívül segítenek kijátszani az oroszellenes szankciókat, és ez a csapás visszafelé is elsülhet a diplomácia világában.

Egyelőre abban állapodtak meg az uniós tagállamok, hogy a jövő szerdai, június 14-i ülésen újra tárgyalnak a szankciós csomagról, de lehet, hogy a június 29-30-i EU-csúcsra, azaz az állam- és kormányfők szintjére jut az ügy, hogy ők döntsenek a végső részletekről.

Közben az is fontos, hogy Jim O'Brien, az amerikai külügyminisztérium szankciókat koordináló munkatársa tegnap kijelentette: a háború előtt szintre visszaemelkedett a mikrochipek és egyéb kulcsfontosságú elektronikai alkatrészek Oroszországi importja, tehát igenis vannak államok, amelyek nagy üzemben kijátsszák a nyugati szankciókat és rajtuk keresztül áramlanak a tiltott termékek Oroszországba. O'Brien név szerint is megemlítette Törökországot, Kazahsztánt, Grúziát, az Egyesült Arab Emírségeket és Örményországot, mint amelyek segíthetnek a szankciók kijátszásában, így esélyes, hogy a készülő uniós 11. szankciós csomagnak ezekre a friss amerikai vádakra is kell reagálnia a kidolgozandó végső keretrendszerrel.

Az Európai Bizottság májusi eredeti javaslata még konkrétan a szankciókat kijátszó országokat vette volna célkeresztbe, de ezt számos tagállam kérésére finomítania kellett, és most már inkább a szankciókat ténylegesen kijátszó cégek, intézmények elleni fellépésnek lenne meg a hivatalos jogi kerete. Igaz ez is példátlan lenne, miszerint az EU-n kívüli harmadik cégek (akár kínai cégek) ellen hozna a szankciók kijátszása miatt büntetőlépéseket az EU-tagállamok közössége.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács 2020. február 20-i ülése, balról a görög, jobbról a magyar miniszterelnökkel.