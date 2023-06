Végre egy kellemes meglepetés: hatalmasat esett az infláció Magyarországon!

A vártnál nagyobbat esett az infláció májusban, de még így is 21,5 százalékos volt az áremelkedés egy év alatt – derül ki a KSH csütörtök reggel megjelent adataiból. Az igazi meglepetés, hogy havi szinten már csökkentek az árak, ami az üzemanyagoknak és a háztartási energiának volt köszönhető.

Előzetesen a Portfolio által megkérdezett szakemberek átlagosan 22,2 százalékos májusi inflációt vártak, senki nem számított 22 százalék alatti értékre. Vagyis az várható volt, hogy nagyrészt a bázishatás miatt csökken májusban az áremelkedési ütem, de

a KSH által közölt 21,5 százalékos éves áremelkedés pozitív meglepetésnek mondható.

A maginfláció 22,8 százalékra esett az áprilisi 24 százalékról, míg a nyugdíjas infláció 22,9 százalékos volt.

Havi alapon 0,4 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak, utoljára 2020 novemberében, vagyis két és fél éve volt példa, hogy havi alapon árcsökkenést lássunk. Az elemzők előzetesen még 0,5-0,7 százalék körüli áremelkedést vártak áprilishoz képest.

A májusi adat szerkezetét nézve továbbra is az látszik, hogy az élelmiszerek és a háztartási energia ára emelkedett a legnagyobb mértékben egy év alatt. Érdekesség, hogy az élelmiszerek esetében havi alapon még mindig 0,1 százalékos volt az áremelkedés, miközben az üzletek akciózásai miatt az elemzők többsége már árcsökkenést is elképzelhetőnek tartott. A táblázatból az is látszik, hogy a kellemes meglepetés gyakorlatilag kizárólag az energia havi 3 százalékos és az üzemanyagok és egyéb cikkek 2,6 százalékos árcsökkenésének volt betudható. Az éves index egyedül a szolgáltatások esetében mutatott minimális gyorsulást, a többi termékkörben csökkent áprilishoz képest.

A KSH összesítése szerint egy év alatt leginkább az édesipari lisztesáru (59,6%), a kenyér (52,7%), a tejtermékek (51,3%), a vaj és vajkrém (46,8%), a tojás (46,1%), a száraztészta (37,4%), a péksütemények (36,6%), a tej (34,9%) és a sajt (33,7%) ára emelkedett. Az élelmiszereken belül a belül a liszt (7,2%) és az étolaj (3,5%) ára nőtt a legkisebb mértékben. A tartós fogyasztási cikkeken belül az új személygépkocsikért 17, a konyha- és egyéb bútorokért 16,1, a fűtő- és főzőberendezésekért 14,5, a szobabútorokért 12,1%-kal kellett többet fizetni. Az állateledelek ára 51,7, a mosó- és tisztítószereké 37,1, a testápolási cikkeké 25,9, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 16,4%-kal lett magasabb. A járműüzemanyagok 17,7%-kal drágultak. A szolgáltatások díja 14,3%-kal emelkedett, ezen belül az autópálya-használat, gépkocsikölcsönzés, parkolás 28, a sport- és múzeumi belépők 27,1, a belföldi üdülés 26,8, a járműjavítás és -karbantartás 23,1, a taxi 22,2, a lakásjavítás és -karbantartás 19,8%-kal került többe.

Egy hónap alatt a párizsi, kolbász 0,9, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 0,4%-kal többe, a sajt 2,3, a rizs 1,7, a vaj és vajkrém 1,3, a péksütemények 1,3, a tej 0,9, a baromfihús 0,6%-kal kevesebbe került. A háztartási energia ára 3,0%-kal mérséklődött, ezen belül a vezetékes gázért 6,4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A járműüzemanyagok 6,6%-kal olcsóbbak lettek. A mosó- és tisztítószerek ára 1, a testápolási cikkeké 0,7%-kal magasabb, az állateledeleké 2,6%-kal alacsonyabb lett. A szolgáltatások 0,9%-kal drágultak, ezen belül a belföldi üdülésért 2, társasházi közös költségért 1,4, lakbérért 1,2%-kal többet, a munkahelyre, iskolába történő utazásért pedig 21,7%-kal kevesebbet kellett fizetni. Utóbbi a májusban bevezetett kedvezményes országbérlet eredménye.

A mostani adat után

egyre biztosabbnak tűnik, hogy elérhető a kormány által célul kitűzött egyszámjegyű infláció az év végére.

Néhány nappal ezelőtti felmérésünkben Virovácz Péter, az ING Bank elemzője úgy fogalmazott, hogy amennyiben havi alapon stagnálás körüli inflációs adat érkezik, akkor szinte borítékolható az év végére a 10 százalék alatti ráta. Ehhez képest a mínusz 0,4 százalékos havi adat egyértelmű jelzésnek mondható.

A most megjelent adat után az MNB várhatóan folytatja az irányadó kamat csökkentését június végén is, hiszen a lazítás májusi megkezdése óta a forint stabilan 370 körül áll az euróval szemben, és a jelek szerint az infláció is a várakozásoknak megfelelően elkezdett meredeken csökkenni. Így

várhatóan további 100 bázisponttal, 16 százalékra csökken majd az irányadó kamat a Monetáris Tanács június 20-ai ülése után.

Címlapkép: Shutterstock