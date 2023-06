Jóslatok jöttek a nyári időjárásról: erre készülhet Európa

Bár a csillagászati nyár csak június végével kezdődik, a mostani nyár május végével, sok helyen viszont már áprilissal bejelentkezett: míg az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) május 7-én arról számolt be Facebook-oldalán , hogy egy Baranya megyei mérőállomásukon 27°C-ot mértek, addig Spanyolországban és Portugáliában már áprilisban is számos helyen regisztráltak 40°C közeli értékeket . Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a nyarak egyre melegebbek lesznek, egyre kevesebb csapadékkal, melyek nem csak a gazdaságra gyakorolnak jelentős hatást, de arra is, hogyan tervezzük meg nyaralásunkat.