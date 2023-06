A külföldiek érkezésében bízhatunk

Az áprilisi fagyos szálláshelyadatok után úgy tűnik, hogy a Pünkösd jobban sikerült a hazai szállásadók számára. A májust a hónap végi hosszú hétvége, illetve a Budapesten rendezett futball Európa Liga-döntő is felfelé húzta. Ettől függetlenül a hotelek és panziók vezetői rendkívül bizonytalan nyári szezonnal számolnak. Az előfoglalási ablak ugyanis néha már nem hetekben, hanem napokban mérhető. A jó hír az, hogy van esély arra, hogy a fix energiaárra szerződött hotelek és panziók kapnak majd visszatérítést az energiaköltségeikre.

„Ha 1 héttel beszéltünk volna Pünkösd előtt, akkor nagyon borús képet festettem volna a hosszú hétvégéről, viszont ha 1-2 nappal előtte, akkor azt mondtam volna, hogy egész jó az üzletmenet” – így érzékeltette az idei év kiszámíthatatlan folyamatait Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Ez is jelzi, hogy sokan az utolsó pillanatban döntik el, hogy útnak indulnak. Nem foglalnak előre szálláshelyet, napokkal az indulás előttre időzítik ezt.

„Ha több napig esik az eső, akkor biztos, hogy jóval kevesebb lesz a vendég. Viszont hirtelen időjárásváltozás, akár egy pár napig tartó, naposabb időszak esetén 1-2 napon belül felfut a forgalom” – osztotta meg tapasztalatait Flesch Tamás. Nagyon kiszámíthatatlan jelenleg, hogy az emberek mikor indulnak el idehaza nyaralni - tette hozzá.

Az áprilisi, leginkább a belföldi vendégeknél tapasztalt visszaesést még elviselhetőnek nevezte a szállodai szövetség vezetője, de az iparágban nagyon bíznak abban, hogy még inkább elindulnak majd Magyarországra a külföldi turisták.

Áprilisban a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 6%-kal visszaesett a szálláshelyeken a KSH friss adatai szerint. Az év első négy hónapjában a belföldi vendégek 8,4%-kal kevesebb, a külföldiek 13%-kal több vendégéjszakát töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken, mint az előző év azonos időszakában.

Flesch Tamás Arról is beszélt, hogy a nyersanyagárak emelkedése nyugvópontra jutott, és azok a hotelek, amelyek nem szerződtek le 1-2 évre fix árra az energiaszolgáltatóikkal, most jelentős verselőnyben vannak.

„Pozitív hozzáállást tapasztaltunk a kormány részéről, és van esély arra, hogy a fix energiaárra szerződött hotelek és panziók kapnak majd visszatérítést az energiaköltségeikre. Ezek a cégek még mindig küzdenek, hiszen többszörösére emelkedett rezsiárakat kell kigazdálkodniuk” – emelte ki a fix ár mellett döntő vállalkozások problémáit Flesch Tamás.

Flesch Tamás úgy véli, a május vége nagyon jól sikerült a budapesti szállodák számára. Gyakorlatilag teltház volt a budapesti szálláshelyeken. Az Európa Liga döntője gazdaságilag nagyon jól jött a fővárosi szállodáknak. Ebben a pár napban ráadásul magasabb szobaárakkal tudtak dolgozni a budapesti szállodák üzemeltetői.

Nagyon bízunk a nagy nyári, leginkább Budapesthez köthető eseményekben. A június végi Harley Davidson fesztivál, a Sziget Fesztivál, a Forma 1-es Magyar Nagydíj és főleg az Atlétikai Világbajnokság kiemelkedőn jó időszak lehet az érkező külföldi turisták szempontjából – számolt be a következő hónapok várakozásairól Flesch Tamás. Ugyanakkor ez még nem menti meg a vidéki hoteleket, nekik ugyanis nagy szükségük lenne a belföldi turistákra. Szerinte nehezíti a helyzetüket, hogy az infláció miatt érezhető, hogy az emberek többször is meggondolják, akár a pár napos kikapcsolódásaikat is.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a 370 forintos euró nyilván előnyös az infláció csökkenése és a magyarok külföldi nyaralása szempontjából, de a szállodai vezetők többsége, leginkább a budapesti szállásadók 400-410 forintos euró mellett határozták meg az idei üzleti tervet, ezért ezt a 10-15 százalékos árfolyam-különbözetet is „nyögik” jelenleg a szállodák. Ettől függetlenül egyre több a külföldi turista.

2023 első negyedévében a külföldiek 8,8%-kal több utazást tettek hazánkba, kiadásaik több mint egyharmadával nőttek. A hozzánk érkező külföldiek 517 milliárd forintot költöttek utazásaik során.

Az egynapos utazások száma (6,6 millió) az előző évhez képest 7,5%-kal emelkedett. A látogatások közel kilenctizede magánjellegű, 8%-a munkavégzési, 3,1%-a üzleti és üzletelési célú volt.

A külföldiek 2,5 millió többnapos utazást tettek Magyarországra, 13%-kal többet, mint egy évvel korábban.

A több napra tett utazásoknál tíz látogatóból közel nyolcan magánjelleggel, 12%-uk üzleti és üzletelési céllal, 9,7%-uk munkavégzés miatt érkezett hazánkba.

„Továbbra is erőteljes a szomszédos országok beutazó, autós turizmus. Sok izraeli vendég érkezik, bízunk a több német és brit turistában, és persze abban, hogy újra nagyobb számban érkeznek majd a kínai és dél-koreai turisták. A kínai vendégek ráadásul akár 6-7 napot is Magyarországon tölthetnek, és sokszor kirándulnak vidéken, ez segíthetné az egyelőre kevesebb belföldi vendég miatt küszködő szállodákat is” – mondta Flesch Tamás. Szavait azzal zárta, hogy a nagyobb számú amerikai turista visszatérésére viszont csak akkor van esély, ha újra lesz közvetlen légijárat Magyarország és az Egyesült Államok között.

