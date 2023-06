Reagáltak az agglomerációs önkormányzatok a II. kerület autós szigorítási terveire

Nyitottak az együttműködésre a II. kerülettel Nagykovácsi és Remeteszőlős polgármesterei miután Őrsi Gergely pénteken már belengette, hogy közlekedési szigorításokra készülnek Budán az agglomerációs átmenő forgalom miatt.

Nagykovácsi és Remeteszőlős polgármesterei nyílt levelet küldtek Őrsi Gergelynek, a II. kerület polgármesterének, aki a hétvégén jelezte, hogy szigorításra készülnek a két település felől érkező autósok miatt, akik a mellékutcákba hajtanak be, amikor a városba tartanak, hogy néhány percet spóroljanak. Valamint azt is nehezményezte, hogy a szennyvízelvezetés terén is problémák merülnek fel, mivel a Nagykovácsiból és Remeteszőlősből érkező szennyvizek nem megfelelően kezeltek és tárolódnak, ami kellemetlen szagokat okoz a környéken élők számára.

Most Remeteszőlős és Nagykovácsi polgármesterei azt írják, hogy szeretnének együttműködni, nincs szándékuk egymás ellen fordulni, erőfölényüket kihasználni vagy ellenségképet kialakítani a másikról.

A levélben köszönetüket fejezik ki a más kerületek és települések önkormányzatainak, akik lehetővé teszik az utazást az önkormányzati utakon más településeken és kerületekben élők számára. Emellett kiemelik, hogy a polgármesterek személyesen egyeztettek Őrsi Gergellyel a közlekedési helyzetről, és örülnek annak, hogy az általa javasolt megoldás elfogadható mindhárom település számára. Biztosak abban, hogy ez segít csökkenteni a torlódásokat a Nagykovácsi úton.

"Biztosak vagyunk abban, hogy segíteni fog a torlódások csökkentésében az, ha a bölcsődébe, óvodába, iskolába járók, a pedagógusok és az egészségügyi intézmények dolgozói behajtási engedéllyel használhatják az önkormányzati utakat a reggeli órákban, és így a Nagykovácsi út forgalma csökkenni fog" - írták a polgármesterek.

A levél végén a polgármesterek kifejezik készségüket az együttműködésre, és hangsúlyozzák, hogy sok közös ügyük van, amelyekben egyenrangú partnerek szeretnének lenni.

Címlapkép: Getty Images.