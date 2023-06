Hatalmas rezsicsökkentő lépésre készül a kormány

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hétfő délután megjelent közleménye után újabb részleteket közölt Parragh László, a szervezet elnöke az általuk javasolt céges rezsicsökkentési javaslatról. Konkrétan azt kérik a kormánytól, hogy teremtsen olyan helyzetet, ahol automatikusan csökkennek a korábban fix (jellemzően nagyon magas) áron megkötött energiaszerződésekben szereplő árak. A kamarai elnök megszólalásaiból az is kiderült, hogy a kormány ezzel kapcsolatos döntésére már nem is kell sokat várni.

Újabb beavatkozás jöhet a kormány részéről

Hétfő délután beszámoltunk arról, hogy az MKIK arra kéri a kormányt, hogy vizsgálja felül és igazítsa a fix áras energiaszerződéseket a piaci árszinthez a vállalkozásoknál. Azzal érvelt, hogy a hazai kis- és közepes vállalkozások többsége magas áron kötötte meg fix áras szerződését tavaly, és hosszú távon nem tudja elviselni a magas költségeket. Később a témában több helyen is nyilatkozott Parragh László kamarai elnök.

A Világgazdaságnak kifejtette, hogy az MKIK kezdeményezése a kis- és közepes vállalatok körére vonatkozik, akik tavaly az energiakrízis csúcsán kötöttek fix áras szerződéseket, szerinte emiatt "kiszolgáltatottak lettek az akkorra csúcsosodó energiakrízisnek, valamint sok esetben az energiaszolgáltatóknak". "Egyik pillanatról a másikra önhibájukon kívül kerültek kiszolgáltatott helyzetbe. Sokáig ajánlatot se kaptak, aztán amikor mégis, brutális árakon szerződhettek az áramra és a gázra. Ha nem írják alá, akkor megszűnt volna a tevékenységük" - tette hozzá a lapnak. Parragh László arról is beszélt, hogy lenne egy fontos feltétele a céges rezsicsökkentésnek: azt javasolja ugyanis a kamara, hogy a keletkezett költségcsökkenést a vállalkozások építsék be az áraikba és adják tovább a fogyasztóknak.

Úgy vélekedett: ezzel érdemben mérséklődnének a végfelhasználói árak, mindennek pedig jelentős hatása lehetne az infláció csökkentésére.

A program kifejezetten a fix áras energiaszerződésekre vonatkozna, elsődlegesen az áramra. Azért itt a kamara elnöke szerint, mert ebben az esetben jelentős az eltérés a jelenlegi piaci árszint és a szerződéses fix árszint között. A kamara azt indítványozza, hogy a gázszerződéseket egy csomagban az árammal vagy egy későbbi lépésben szintén rendezni kell. „Az áramot muszáj megcsinálni, a gáznál pedig megfontolásra javasoljuk” - vetette fel Parragh László.

"Összefogást és együttműködést javaslunk a gazdaság szereplőinek, aminek a társadalom is haszonélvezője lesz. Ennek a hatékonyságának az ellenőrzését és monitorozását a kamara magára vállalja. Szabadítsuk ki a cégeket a rossz rezsiszerződéseikből, de cserében azt kérjük, hogy a felszabadult pénzeket forgassák vissza a gazdaságba" - fejtette ki az MKIK elnöke.

A lap arról is ír, hogy

a kormány alapvetően jogszabállyal nyúlhat bele ezekbe a megállapodásokba, ez viszont kényes kérdés, hiszen jogbiztonsági, jogállamisági kérdéseket vet fel.

"A veszélyhelyzeti jogrend biztosíthatja a szükséges jogi mozgásteret, ráadásul azt is érdemes hozzátenni, hogy az energiaszolgáltatók nagyobb részben állami tulajdonban vannak. Így aztán kormányzati döntés kérdése, hogy ezek a társaságok gazdálkodásuk rovására milyen lépéseket hajlandók bevállalni az érintetti kör támogatására" - fogalmaz a lap, de nem derül ki, hogy ezt így ebben a formában, a technikai megvalósulást is Parragh László javasolja-e.

Automatikus lehet a könnyítés

A lap azt is írja, hogy a jogszabályi háttér teljesülésével egy a méretét tekintve meghatározott céges körnek (a cikk több tízezer vállalkozásról beszél) automatikusan, külön kérelem benyújtása nélkül csökkenne a rezsije.

A portál információi szerint alapvetően három módszer képzelhető el:

"Egyrészt – és ez a legvalószínűbb – azt vennék alapul, hogy a teljes működési költségen belül az energiaköltség milyen aránnyal van jelen. Meghúznának egy százalékos határt, ami fölött életbe lépne a kormányzati beavatkozás. Másrészt mérlegelhetik, hogy a kormányzati segítség bizonyos éves energiaszükséglet fölött járna, de ez kevéssé lenne versenypárti. Harmadrészt ezeket kombinálva is megszülethet a jogszabály, akár ágazati/iparági kikötésekkel, tehát például csak a pékségeket támogatva".

A cikkből az is kiderül, hogy a konkrét javaslatra már nem is kell sokat várni. Február óta egyeztet a témában a kamara a kormánnyal, a szervezet elnöke szerint mostanra jutott el a folyamat arra a szintre, ami megoldást jelenthet. Hangsúlyozta, hogy a hivatalos kormánydöntés még nem született meg, de szerinte az MKIK javaslata fogadókészségre talál, és

rendkívül gyorsan, akár egy héten belül megszülethet a kormányzat jóváhagyása.

"Ha tavaly decemberben állunk elő a problémával, csak jósolhattunk volna. Most viszont már reálfolyamatokat tudunk felmutatni, tehát a döntés alapjai adottak. Meg lehet lépni, hogy a rossz szerződésbe ragadt vállalkozásokat kiszedjük a szerződésekből és kedvezőbb piaci kondíciókat biztosítsunk számukra" - magyarázta az MKIK elnöke.

Parragh László hétfő este az ATV Egyenes Beszéd című műsorának is a vendége volt. Szerinte nagy hátrányba kerültek azok a vállalkozások, amelyek hosszú távú szerződéseket kötöttek a szolgáltatókkal, amikor elszálltak az energiaárak, ezért most az kéri az iparkamara a kormányzattól, hogy vizsgálja felül ezeket és igazítsa azokat a piaci árakhoz. A tévéműsorban felhívta a figyelmet arra is, hogy a szolgáltató cégek egy része állami kézben van, a kormány tulajdonosi jogkörben is eljárhat vagy szabályozási eszközöket is alkalmazhat, mint például a hatósági ár alkalmazása vagy a szerződésmódosítás lehetősége.

Azt gondolja, hogy ezeket az élet kényszerít ki, beavatkozási kényszer van. Úgy véli, ha nem lép a kormányzat, annak még rosszabb mellékhatásai vannak. "Nincsen más út, be kell avatkozni, ezeket a lépéseket meg kell tenni" - indokolta meg a több szempontból is rendkívüli intézkedést az elnök.

A rövid távú kormányzati segítség mellett azt is kérik, hogy a kabinet ösztönözze a cégeket az energiaellátásuk korszerűsítésére.

Azt is hangoztatta: nem kell elrántani a kormányt, folytatni kell a jelenlegi gazdaságpolitikát ahhoz, hogy az ország ne szakadjon le az európai gazdasági vetélytársaitól.

Volt ennek előzménye

Az is elmondható, hogy a felvetés nem teljesen előzmények nélküli, ez a lépés hetek óta benne van a levegőben. Áprilisban már egyre több jelzés érkezett a vállalkozások részéről, hogy jelentős költségeket okoz számukra az, hogy tartósan beragadtak a magas árú energiaszerződéseikbe. Meg kell vizsgálni, hányan záródtak olyan szerződésekbe, amelyek nem árazódnak át”, azaz nem tudják élvezni a visszaesett gáz- és áramárak hatását – jelentette ki az Inforádió Aréna című műsorában akkoriban Nagy Márton. A már megkötött magánpiaci szerződések kapcsán hozzátette: „nem lehet könnyen beavatkozni a piaci folyamatokba, de lehet olyan vis maior helyzet, hogy a beavatkozás megfontolandó”. Az energiaárak esetében fontosnak nevezte a műsorban a miniszter, hogy nagyon nagy áresés tapasztalható például a gáznál, ahol 300 euróról estek vissza 50 euró környékére a megawattóránkénti árak. De Nagy Márton szerint az a legfontosabb kérdés, hogy ez mikor árazódik át, amelyben kiemelt szerepe van annak, hogy sokan hosszútávú szerződésekkel a magasabb kurzusokhoz kötötték magukat, míg a spotpiacon vásárlók most jobban járnak. Azt határozottan kijelentette akkor a miniszter, hogy egyelőre csak felmérik a helyzetet, "óvatosan meg kell vizsgálni a körülményeket".

Egy körnek egyébként egy rendelettel már megvalósult egy céges rezsicsökkentés. Ezek azok az érintettek, amelyek tavaly nyáron kiszorultak az egyetemes szolgáltatásból, így augusztustól a végső menedékes, majd idén januártól a vészhelyzeti ellátás körébe kerültek. A friss kamarai javaslatok fényében most úgy néz ki, hogy a kormány hasonló lépésre készül egy szélesebb vállalati kör számára.

A korábbi tapasztalatok fényében nem lenne meglepő számunkra, ha a kamarai javaslatból viszonylag gyorsan kormányzati intézkedés születne. Jellemző volt ugyanis az elmúlt évekre, hogy sok esetben elsőként a kamara elnöke jelzett előre egy bizonyos gazdaságpolitikai szándékot, ami végül abban a - kamara által is javasolt - formában meg is valósult. A kormány az elmúlt években a piacgazdasági folyamatokba való aktív beavatkozás politikáját folytatta, főleg ami az árakat illeti, elég ha csak az üzemanyagárstopra, az élelmiszerárstopra, vagy a lakossági rezsicsökkentésre gondolunk. Így ezek fényében sem lenne szokatlan a kormány beavatkozása. Más kérdés, hogy ez milyen egyéb (kkv-k esetében látható előnyökön túli) következményekkel jár.

A javaslat élő szerződéseket tekintene semmisnek, ami még akkor is felvet jogbiztonsági aggályokat, hogy az évek óta zajló rendeleti kormányzással ezt a lépést a kormány várhatóan jogtechnikailag meg tudja oldani.

Az is érdekes kérdés lesz, hogy végül ki állja mindennek az egyoldalú állami beavatkozásnak a költségeit.

Címlapkép forrása: MTI/Soós Lajos