Indul a MÁV nyári menetrendje, több vonat közlekedik a Balaton felé

Az elmúlt években megszokott, főváros és a Balaton közötti járatokon kívül (pl. Déli->parti, Kék Hullám, Katica, Vízipók)

már a vakáció első hétvégéjétől közvetlen vonatok indulnak az ország Kelet-, Délkelet-Magyarország megyeszékhelyeiről a Balatonra,

de új viszonylatok is lesznek.

Új menetrendet vezet be a Volánbusz az ország több térségében, köztük a Balaton vonzáskörzetében is, kedvezőbben lehet megközelíteni a tavat Sopronból, Győrből, illetve Tatabánya, Mór, Bakonycsernye, Zirc térségéből is. Bővül Balaton-felvidéken, a Káli-medence térségét érintő éjszakai járatok köre is.

Július elsejétől az országbérletek is felhasználhatók lesznek az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán történő utazáshoz – írja a MÁV-Volán-csoport.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba