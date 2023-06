Kellemetlen problémával találta szembe magát Amerika szövetségese

Komoly ellenállásba ütközött a japán kormány védelmi kiadásokat növelő célja, ugyanis azt adóemelésekkel érnék el - számolt be a Reuters. A lépést a jelek szerint elhalasztják, eközben egyre biztosabbnak tűnik , hogy a NATO meg fog jelenni az ázsiai hatalomnál.

A japán kormány azt fontolgatja, hogy egy évvel, 2025-re halasztja a védelmi kiadások növelését célzó adóemelést, számolt be egy kormányhoz közel álló forrás. A Reuters cikkében emlékeztet, hogy a koalíciós kormány decemberben megállapodott abban, hogy a védelmi költségvetés növelése érdekében megemel bizonyos adókat, de népszerűtlensége miatt a döntés elmaradt.

Mint ismert, Japán miniszterelnöke, Kisida Fumio vállalta, hogy adóemelésekkel 2027-re megduplázza a védelmi kiadásokat a GDP 2%-ára, azonban a törvényhozók egy része, tartva annak a gazdaságra gyakorolt hatásaitól, ellenezte azt.

A kormányzati forrás elmondta, hogy a kabinet várhatóan a héten ismerteti azt a keretet, amely lehetővé teszi az adóemelés 2025-ig vagy későbbre történő elhalasztását. A Reuters felhívja a figyelmet, hogy a késedelem kihívások elé állíthatja Kisidát, aki Japán megtépázott államháztartásának helyreállítása, és a Kína, valamint Észak-Korea által jelentett geopolitikai kockázatok kezelése között zsonglőrködik.

Ezzel is összefüggésben a Reuters arról is beszámolt a Nikkei alapján, hogy a NATO 2024-ben összekötő irodát hoz létre Tokióban, és azt a Dél-Koreával, Ausztráliával, Új-Zélanddal és Japánnal való együttműködés központjaként fogja használni. A Reuters azt is megírta, hogy a NATO, elmélyítve együttműködését négy fő csendes-óceáni partnerével, kétoldalú megállapodásokat köt, így például a kiberbiztonság vagy az űrkutatás területén.

A hónap elején mi is megírtuk, akkor még kevesebb részlet birtokában, hogy a NATO összekötő irodát nyitna Japánban, amit Kína a nyugati katonai szövetség keleti terjeszkedéseként értékelt.

Címlapkép forrása: Getty Images