A bankpánik tanulságai

Március elején sok év után először ismét bankpánikok sora rázta meg a fejlett világot. A válság az amerikai közepes méretű regionális bankok válságával kezdődött, de hamar Európában is pánik tört ki, ami egy nagy múltú svájci óriásbank, a Credit Suisse kényszerű beolvadásához vezetett az UBS bankba. A bankválságok meglehetősen ritkák. Talán 10 évente, ha bekövetkezik egy a fejlett világban. Ha egy országban ennél gyakrabban következik be bankválság, az a pénzügyi szabályzás teljes csődjét mutatja. A jelenlegi válság beleillik abba a képbe, hogy a Fed többnyire addig folytatja a kamatemelési ciklust, amíg valami nagyobb dolog meg nem roppan a gazdaságban. Egy kamatemelési ciklus vége felé nagyobb hitelesemények, vállalati csődök következnek be, amik végül felgyorsítják az utat a kamatemelések és a gazdasági ciklus vége felé. A márciusi pánik óta enyhült a stressz, de a betétkiáramlás folytatódott az amerikai közepes méretű bankokból, és még egy jó hónapja is csődbe ment egy bank. A pénzügyi piacokon sokan jó hírnek látják a rossz híreket, és arra számítanak, hogy a Fed, majd az EKB hamarosan kénytelen lesz kamatot vágni, ami egy új piaci fellendülést indíthat el. Mások egy új, Lehman utáni összeomlásra számítanak. Szerintem a tények a kettő közül egyik véleményt sem támasztják igazán alá. A cikk célja a jelenlegi makrogazdasági/piaci kilátások áttekintése a bankrendszerben bekövetkezett törések fényében.

Hogyan változtatta meg a nagy jegybankok étvágyát a további kamatemelések tekintetében a bankpánik?

A bankpánik kezdete után éles változás következett be a monetáris politikával kapcsolatos várakozásban. A piac arra számított, hogy a nagy jegybankok szinte azonnali, erőteljes lazítással reagálnak. A válság előtti hetekben a piac még hétről hétre magasabb irányadó kamatokat várt a feszes munkaerőpiacok és a vártnál jóval lassabban csökkenő maginflációs mutatók hatására. Az első regionális bank, az SVB csődje utáni napokban azonban hirtelen már a kamatemelések azonnali leállására számított a piac, és júniustól még ebben az évben 5(!) kamatvágásra. Azóta finomodtak a piac várakozásai, melyek szerint már csak 1 kamatvágásra számít a piac (a CMD Group által jegyzett konszenzus várakozások szerint) egy júliusi utolsó kamatemelés után, ami jóval közelebb lehet a realitáshoz.

Arra, hogy a Fed egy pár hónapon belül leálljon a kamatemelésekkel, egyre nagyobb az esély. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a sok gazdasági szereplőt aggasztó magas jegybanki kamatszint gyors korrekciója következne. A piac vérmes kamatvágási várakozásai a Fed (illetve az EKB) tekintetében azzal lennének konzisztensek, ha egy igen mély recesszió vagy a pénzügyi stabilitás nagyobb megingását előidéző sokk következne be a második félévben. Arról megoszlanak a vélemények, hogy a recesszió ha bekövetkezik, mennyire lesz mély, illetve hogy mennyire súlyos problémák lehetnek még a bankrendszerben. Az azonban bizonyos, hogy a múltbeli kamatemelési ciklusok idején bekövetkező "hitelesemények", bankcsődök a jelenleginél sokkal alacsonyabb infláció és kevésbé feszes munkanélküliség mellet következtek be.

Arra is volt precedens a múltban, hogy egy olyan időszakban amikor megnövekedtek a pénzügyi stabilitási kockázatok a Fed leállt a kamat emelésekkel, majd egy „egészségügyi szünet” után folytatta a kamat emelési ciklust. Az eléggé általános, hogy a Fed szünetet tart a kamat emelésekben miután egy nagyobb hitelesemény bekövetkezik. Az azonban nem szükségszerű, hogy ez a kamatemelési ciklus végét, és azonnali pánikszerű kamatvágást eredményezzen. A Lehman-csőd után, 2008-ban a jegybankok erélyesen léptek a lazítás útjára, és azonnali kamatvágásokkal reagáltak. Viszont arra is van példa (mint például az LTCM csődje után 1998-ban), hogy egy szünet után a Fed újra folytatta a kamatemelést, miután stabilizálódott a helyzet a pénzügyi szektorban. Hasonlóképpen a Bank of England (ahol a szerző több évig dolgozott a Pénzügyi Stabilitási területen) tavaly októberben szünetet tartott a kamatemelési programjában, és a mérlegfőösszegét is jelentősen megemelte azt követően, hogy egy sor nyugdíjpénztár bajba került a hosszú kamatok váratlan megugrását követően. A helyzet stabilizálódása után azonban a BoE folytatta a kamatemelést, és a pénzügyi stabilitási célból vett állampapírállományt is egy-két hónap alatt leépítette.

Végezetül, ha a várakozások szerint a következő hónapokban végül a Fed le is áll a kamatemelésekkel, majd az év vége felé kamatvágásokba kezd, az sem feltétlenül jó hír a részvénypiacoknak. A múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy az S&P500 pozitív fordulata inkább akkor következett be, amikor a Fed fordulata recesszió nélkül következett be. Ez a 60-as évek óta nem fordult elő olyan helyzetben, amikor a Fed kamatemeléseinek időpontjában a hozamgörbe inverziót mutatott (a rövid hozamok meghaladták a hosszú hozamokat), amit az elmúlt több mint fél évszázadban mindig recesszió követett.

Minek köszönhető, hogy mindeddig sikerült elkerülni a recessziót az USA-ban és az eurózónában is, annak ellenére, hogy a nyolcvanas évek eleje óta a legmeredekebb kamatemelési ciklust láthattuk 2021 vége óta?

A gazdaság mind az USA-ban, mind Európában mindeddig figyelemre méltó ellenállóerőt mutatott egy sor kedvezőtlen sokkal szemben. Ez részben annak az irdatlan pénztömegnek köszönhető, amit a válságkezelés címén a pandémia kezdetén szórta ki a fogyasztóknak, különösen az USA-ban, de kisebb mértékben az eurózónában is. A fogyasztóknak kiutalt hatalmas pénztömeg egy része segített a fogyasztás szintjét fenntartani a pandémia idején és a felpörgő infláció időszakában is. A pénz egy másik része pedig a bankszámlákon maradt, arra ösztökélve a bankokat, hogy a jelentős betéti állományuk egy részét a pandémia alatt "biztos" befektetésekbe, állampapírokba fektessék. Akkoriban a Fed és más jegybankok még magabiztosan hirdették, hogy az infláció átmeneti (fél évszázad legdurvább fiskális és monetáris lazítása ellenére) és hogy a jegybanki kamatok még valószínűleg jó ideig nem fognak emelkedni. Ezek az állampapírbefektetések aztán egyes, a kamatkockázatokat nem megfelelően kezelő bankoknál komoly implicit veszteségeket okoztak a globális kamatszint drámai növekedése után az elmúlt évben.

Amit jelenleg lehet látni az az, hogy elsősorban a szolgáltatások iránti kereslet még mindig nagyon erős, míg a feldolgozóipar gyengélkedik az USA-ban, az eurózónában, de még a mostanában újranyitó Kínában is. Ez azt eredményezi, hogy a gazdaság egy része már a recesszió felé tart, míg egy másik része még mindig túlkereslettel, és ennek megfelelően erős ár- és bérnövekedéssel jellemezhető. Míg a pandémia éveiben elsősorban az otthon ülő fogyasztók áruk iránti kereslete pörgött fel, ami nagyon jelentős áremelkedéshez is vezetett a kínálati problémákkal küzdő árupiacokon. Az újranyitás után rendre a szolgáltatások iránti kereslet élénkült meg, főként olyan területeken (vendéglátás, utazás), amelyek korlátozottan voltak elérhetők a lezárások alatt.

A még mindig feszes munkaerőpiacokon nagy késleltetéssel jelennek meg a jelentős monetáris szigorítás hatásai. Az azonban már látszik, hogy a jelentősen megemelkedett kamatszint elkezdte szedni áldozatait és több gyengeségre utaló jel is megjelent a gazdaságban. Egymást érik a kis és közepes bankok csődjei Amerikában, az ingatlanpiacok leszállóágban vannak világszerte azután, hogy az ingatlanárak a jövedelmekhez képest elképesztően magas szintekre emelkedtek sok országban, főként az elmúlt évek inflációs sokkját megelőző alacsony kamatok időszakában.

A globálisan egyik legellenállóbb gazdaságnak mondható amerikai gazdaságban számos mutató, amely a múltban kb. 1 éves távon recessziót jelzett előre, a vörös zónában van, beleértve a több mint egy éve negatív hozamgörbét, a visszaeső ingatlanpiaci beruházásokat, illetve a banki hitelkritériumok szigorodását.

Mennyi az esélye annak, hogy egy új Lehman-csőd utáni válsággal állunk szemben?

Egyelőre nem úgy tűnik, hogy a globális pénzügyi válság megismétlődése lenne terítéken. Összességében a jelenlegi problémák kevésbé tűnnek kiterjedtnek és rendszerszintűnek, mint 2008-ban. Sok hasonlóság és különbség van a Lehman-csőd előtti világ és a mostani között. Mindkét válság egy kamatemelési ciklus kései szakaszában kezdődött el, és mind a két válságot megelőzte ingatlanpiaci buborékok kialakulása. A jelenlegi válságról azonban elmondható, hogy a bankrendszer fertőzöttsége jóval kevésbé átható, mint 2008-ban. Akkoriban komplex pénzügyi termékeken keresztül sikerült a gyenge fizetőképességű ügyfelek hitelkockázatát szétteríteni a bankrendszer igen nagy részében. Ilyen dolgok most nem játszanak szerepet.

Az is elmondható, hogy a bankok tőkésítettsége sokkal jobb, még ha ez nem is old meg mindent. A fogyasztók pedig Amerikában és Európában is jóval kevésbé eladósodottak és összességében jobb mérlegekkel rendelkeznek, mint 2008-ban. Ez csökkenti az esélyét egy elhúzódó recessziónak. Az is lényeges, hogy az ingatlanpiaci buborékok, eltúlzott értékeltségek, elsősorban az üzleti ingatlanok piacán, főként az irodapiacokon alakultak ki Amerikában és Európában is. Ennek a szegmensnek kisebb a súlya a bankok porfóliójában, mint a lakóingatlanoké, és várhatóan kisebb a makrogazdasági hatása e piacok lefordulásának. Önmagában, az üzleti ingatlanok piacának lejtmenete nem igen tudná recesszióba vinni az amerikai vagy eurózónás gazdaságot. Ehhez nem elég nagy ez a szegmens. Ez azonban egy további tényező, ami az óvatosság és a szigorúbb hitelezési kritériumok irányába tolhatja a bankokat. Ez különösen igaz az amerikai regionális bankokra, ahol az Egyesült Államokban az üzleti ingatlan finanszírozás 80%-a koncentrálódik!

Mik a főbb makrogazdasági hatásai a bankválságnak?

A bankválságokhoz kapcsolódó recessziók rendszerint mélyebbek és hosszabbak, mint az egyszerű ciklikus recessziók. A jelen esetben egyelőre inkább bankpánikról, mint összeomlásról lehet beszélni. A 2008/09-es recesszió viszonylag mély volt, bár nem túl hosszú. Viszont a hitelezés teljes helyreállása és az ingatlanpiac talpra állása sok évig tartott. Jelen esetben egy 2008/09-hez hasonló likviditási válságot és azonnali jégkorszakot a hitelezésben sikerült elkerülni a gyors jegybanki likviditásözön és a szabályzói beavatkozás eredményeként. A hitelpiacok az intenzív osztályról átkerültek a krónikus betegek közé.

Ha nem is állt le a hitelezés, az egyértelmű, hogy a bankpánik a bankok hitelezési feltételeinek szigorítását fogja eredményezni, ami végső soron növekedési áldozattal fog járni. A banki hitelezési kritériumok szigorítása már jóval a bankválság előtt elkezdődött Amerikában és Európában is. Ez egy ismétlődő minta. Az erősen emelkedő kamatok hatására a bankok jelentős része óvatosabbá válik a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban, a hitelminőség romlására számítva. Az első negyedévi Fed-kérdőív azt mutatja, hogy a szigorító bankok aránya már akkor meghaladta a 40%-ot, ami az elmúlt évtizedekben többnyire a recessziót megelőző korai jel volt. A május elején, a bankpánikot követő első Fed-kérdőív a hitelezési kritériumok további szigorodására utal (kb. a bankok 46%-a szigorít). Az eurózónás kérdőív is további szigorodásra utal. Azonban egyik sem drámai mértékben. Előretekintve a bankválság további óvatossághoz vezethet a likviditásuk miatt aggódó bankok körében. Ennek az lehet az eredménye, hogy a bankok még jobban visszafogják a hitelezésüket. Ez végső soron kevesebb beruházást és magasabb munkanélküliséget eredményezhet. Az a tény, hogy a betétkiáramlás az Egyesült Államokban elsősorban a regionális bankokat érinti, azért érdekes, mert ezek a bankok felelnek leginkább a kis és közép vállalatok hitellel való ellátásáért. Ezek azok a vállalatok akik pedig a foglalkoztatás növekedésének túlnyomó részét adják.

Európát miként érinti a bankválság? Ha Amerikában folytatódnak a bankcsődök, az európai bankok is "mennek a levesbe", mint 2008/09-ben?

Nem meglepő módon az Amerikában indult bankválság gyorsan átfertőzte az európai bankokat is. A Credit Suissefelszámolása és a Deutsche Bank körüli riadalom után az európai bankok részvényei már jelentős részt kiheverték a bankpánik okozta veszteségeiket, szemben az amerikai bankokkal, különösen az úgynevezett közepes méretű regionális bankokkal. Ha megnézzük az amerikai és az európai banki fundamentumokat, azt láthatjuk, hogy az európai bankrendszer sokkal kevésbé tűnik sérülékenynek az eddig ismert kockázatok tekintetében, mint az amerikai. Az európai bankokat erősen megrázta a 2008/09-es földrengésszerű válság és az annak utórezgéseként bekövetkező eurozóna-válság. Ennek eredményeként nagyon erősen megnőtt a szabályzói kontroll szintje és minősége Európában. Ennek az egyik eredménye az volt, hogy az európai bankok profitnövekedése nyomottabb volt hosszú ideig, mint Amerikában. Most viszont előnyös, hogy magasabb a tőkésítettség és a likviditási mutatók mint az USA-ban. Az amerikai bankrendszeren belül egy jelentős, különösen sérülékeny szegmens a kis és közepes méretű (250 milliárd dollár mérlegfőösszeg alatti) regionális bankok. Kicsit szerencsétlen módon ez volt az a része az amerikai bankrendszernek, ahol a szabályozást 2018-ban (Donald Trump idején) még lazítottak is, többek között a tőke és likviditási követelmények tekintetében. Most ez a része a bankrendszernek, amely a válság epicentrumának számít, amelynek nincs igazán európai megfelelője.

Az IMF ez év áprilisában megjelent Pénzügyi Stabilitási jelentéséből kiderül, hogy az eurózóna bankrendszerének eszközállományának jóval kisebb a kamatérzékenysége. A főbb régiókat tekintve (a lenti baloldali ábrán) látszik, hogy a banki mérlegekben az értékpapírok aránya nem elhanyagolható az összes globális régióban. Azonban a kamatozó értékapírok aránya kb. fele az eurózóna bankrendszerének eszközállományában az USA bankrendszeréhez képest. A volt IMF-es kollégáim részletesebb elemzéséből az is kiderül, hogy a (lejáratig tartandó) állampapíroknak a hosszú kamatok növekedése miatt bekövetkező implicit árfolyamveszteségei jóval kevésbé érinthetik az európai bankok tőkemegfelelési mutatóit.

Az európai bankrendszer kisebb kamatérzékenységének lehet egy olyan következménye, hogy az EKB-t (ahol eddigi karrieremből csaknem 15 évig dolgoztam) a Fednél kevésbé akadályozzák a kamatemelési ciklusának kellemetlen pénzügyi stabilitási kockázatai. Ez azt eredményezheti, hogy az európai kamatemelési ciklus valamivel később érhet véget, mint az amerikai, bár az európai üzleti ciklus aligha tud teljesen függetlenedni az amerikaitól.

Forrás: IMF Global Financial Stability Report, April 2023.

Milyen befektetési implikációi lehetnek a jelenlegi helyzetnek?

A fentiek alapján arra számítunk, hogy magas egy amerikai, illetve globális recesszió esélye a következő 12 hónapban, amihez a bankrendszerben előállt stressz is hozzájárul. Ez persze nem jelenti azt, hogy rövid távon ne mehetne tovább felfelé a részvénypiac. A recesszió időpontja bizonytalan. A monetáris szigorítás hosszú és bizonytalan hosszúságú késedelemmel hat a gazdaságra, amit a pandémia utóhatása a gazdaságban a szokásosnál is bizonytalanabbá tesz. Elképzelhető, hogy a pandémia miatt elhalasztott szolgáltatások iránti kereslet fellendülése valamelyest hosszabbá teheti a konjuktúra folytatódását, mint azt a recessziót előrejelző modellek alapján várhatnánk. Annyi látszik, hogy egyelőre nincs recesszióban az amerikai gazdaság. Ehhez túl feszes a munkaerőpiac, az Atlanta Fed („nowcasting”) becslése pedig még mindig pozitív növekedést mutat a második negyedévre. A részvénypiac technikai tényezői (például a hitelre vásárolt részvények alacsony aránya az amerikai piacon) jó alapot szolgáltathatnak egy ciklus végi emelkedésre. A mesterséges intelligencia használatának elterjedésével, illetve a Fed kamatemelési ciklusának szünetével kapcsolatos optimizmus pedig akár megfelelő narratívát nyújthat egy pánikszerű ciklus végi vásárlási hullámra. Biztosan nem tudhatjuk, hogy ez bekövetkezik-e.

A jelenlegi makrogazdasági kilátások mellett azonban középtávon inkább egy defenzív portfólió felé történő elmozdulás látszik indokoltnak. A részvények alulsúlyozása javasolt. A részvényportfóliókon belül inkább defenzív szektorok túlsúlyozandók (egészségügy, telekom, közmű szolgáltatók). A részvények kiválasztásakor a stabil mérlegű, megfelelő likviditással rendelkező cégek tűnnek leginkább vonzónak egy olyan környezetben, ahol a hitelkínálat várhatóan egyre szűkösebbé válik. Recesszió elleni fedezetnek magasabb minőségű hosszú kötvények (US Treasury) felülsúlyozása javasolt, amire már most megfelelőnek tűnik az időzítés. Így a kamatemelési ciklus vége felé viszonylag kevés a felfelé mutató kockázat a hosszú hozamokban, viszont abban az esetben, ha a munkaerőpiaci mutatók jelentősen romlanak az Egyesült Államokban, számottevően csökkenhetnek a hosszú hozamok. Ennek eredményeként egy recessziós környezetben az amerikai hosszú állampapírportfóliók jellemzően jól teljesíthetnek. Valamennyi aranynak is helye van a portfólióban, de jelenleg recessziós hedge-nek jelenleg kevésbe tűnik alkalmasnak, mint az amerikai hosszú kötvények. A magasabb kockázatú kötvények esetén erős alulsúly javasolt. A "high yield" hozamok rendszerint 2-3 negyedéves késéssel megemelkednek a banki hitelezési kondíciók szigorodását követően. Bár a bankpánikot követően valamelyest emelkedtek a "high yield" hozamok, ez még közel nem tükrözi a szigorodó hitelfeltételek várt hatását, ami többnyire a vállalati csődök számának emelkedésén keresztül a gyengébb mérleghelyzetű cégek kötvényeinek hozamemelkedését eredményezi.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Shutterstock