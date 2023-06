Hiába húznak az akkugyárak, szenved a magyar ipar

Rosszul kezdte a második negyedévet az ipar, áprilisban a termelés volumene 2,5%-kal elmaradt az előző havi szinttől. A szektor gyenge teljesítménye növeli a valószínűségét, hogy a magyar gazdaság a negyedik egymást követő negyedévben is zsugorodhat.

A teljesítmény visszaesése azt jelenti, hogy az ipari kibocsátás a koronavírus-válság előtti termelési csúcs alá süllyedt vissza.

A KSH mai részletes adatközléséből az is kiderül, hogy a feldolgozóipar 13 alágazatából csupán a (mélyről meginduló) kőolajfeldolgozás, az elektronika, illetve az akkumulátorgyártást is magába foglaló "villamos berendezés gyártás" tudott növekedni az előző hónaphoz képest. A legtöbb ágazatot hosszabb távon nézve is lefelé mutató tendencia jellemzi:

Az ipar gyenge eredményei elsősorban a belföldi értékesítések sokkszerű visszaesésére vezethetők vissza, de figyelemreméltó, hogy néhány hónapja már az exportértékesítések is lefelé tartanak. A visszaesés több tényezőre vezethető vissza, többek között az energiaárak elszállása, a gyenge belső kereslet, az exportpiacok lassulása járul hozzá a zsugorodáshoz. De olyan egyedi tényezők is szerepet játszanak, mint az óriási élelmiszerársokk vagy az árstopok miatti piaci zavarok.

Az ipari kilátások nem olyan gyászosak, mint az építőiparé, a közelmúlt kapacitásbővítő beruházásai és az exportorientált szerkezet hozhat még fordulatot az ágazat teljesítményében. Ezzel együtt az, hogy a második negyedévet az építőipar és a kiskereskedelem mellett az ipar is rosszul kezdte, növeli a recesszió folytatódásának valószínűségét.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 06. 14. Egyre nagyobb bajban a magyar építőipar

Címlapkép: Getty Images