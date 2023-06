Ilyen ingyenes segítséget még nem kaptak a szülők

220 gyermekbetegség tüneteit tartalmazó, ingyenes applikációt indított útjára a Semmelweis Egyetem a Richter Gedeon gyógyszergyártó cég támogatásával annak érdekében, hogy a családok algoritmikus háttérrel rendelkező, megbízható döntéstámogató eszközt kapjanak a kezükbe - jelentették be egy szerdai sajtóeseményen. Az alkalmazás létrejötte mögött az a megfontolás áll, miszerint a megfelelő helyről szerzett információ életet ment. A gyakorlati cél továbbá, hogy a döntéstámogató rendszer enyhítse a háziorvos és ügyeleti kapacitás terheit.

Mindig dolgoztak és dolgoznak olyan emberek, akik nem elégszenek meg azzal, hogy elvégzik a dolgukat, hajtja őket a kíváncsiság. És áldozatos munkájukat siker koronázza - kezdte beszédét Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A kiválóság nem érhető el a befektetett munka, az újító szándék és gondolat nélkül - vezette fel a rektor, aki szerint az egyetem fontos feladata: a kutatás, innováció, gyógyítás mellett a lakosság edukációja. Az egészségtudatosságot támogató programok kiemelt jelentőséggel bírnak az egyetem életében - húzta alá. A cél, hogy necsak a születéskor várható élettartam növekedjen Magyarországon, hanem az egészségben élt évek száma is - tette hozzá.

Mérföldkőnek nevezte az applikációt, ez ugyanis az első olyan alkalmazás, amely segítséget nyújt a szülőknek, nagyszülőknek. Abban is, hogy mikor kell elindulni kórházba, illetve betegség, baleset esetén hogyan kezelhető a betegség otthon - magyarázta. Több mint 220 gyermekbetegség tüneteit tartalmazza - húzta alá.

Azt is kiemelte, hogy

ez az applikáció nem helyettesíti az orvosi találkozást, de támogatja a szülő döntését, információkat ad a betegségekről és azok helyes kezeléséről.

A dezinformáció vírusként terjed az online térben, ezért a magunk eszközével kell ez ellen harcolni, például az alkalmazással az értékteremtés és a lakosság edukációja érdekében - fogalmazott.

Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója szerint ma már olyan digitális megoldások, technológiák állnak rendelkezésre, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Sok mindenben osztozunk a Semmelweis Egyetemmel, közös célokban, értékekben és hogy az egészségügy a küldetésünk - mondta Orbán Gábor, aki szerint a Richter innovatív cégként örömmel mondott igent az applikáció létrehozásának támogatására.

A technológiai fejlődésnek van olyan hozadéka, hogy a betegek sokkal tudatosabbak, az orvosok sokszor mondják, hogy szinte már a megoldással érkeznek a betegek. Viszont a széles körben elérhető információkat ellenőrizni kell, a hiteles információk a mai világban felértékelődnek, főleg az álhírek tengerében - fejtette ki a cégvezető. Kérdésre válaszolva Orbán Gábor kifejtette: 10 milliós nagyságrendű összeget biztosított a társaság évente a fejlesztés működtetéséhez, és 3 éven át támogatják a finanszírozást. Ehhez hasonló összeget kapott a projekt támogatásként az egyetemtől.

Kovács Eszter, a Semmelweis HELP ötletgazdája, projektvezetője előadásában úgy fogalmazott, hogy az EU lakosságának fele online tájékozódik egészségügyi témákban. Kiemelte:

a megfelelő helyről szerzett információ életet ment.

A projekt célja egy olyan megbízható döntéstámogató eszközt adni a magyar lakosság kezébe, melynek használata során a családok algoritmikus segítséget kapnak arra vonatkozóan, hogy eldönthessék, mit csináljanak a beteg gyermekkel - fejtette ki a projektvezető, aki ezt követően bemutatta az oldal használatát. A fejlesztés saját honlappal is rendelkezik a https://help.semmelweis.hu/ oldalon. Az algoritmus magától is ajánl tüneteket, amivel pontosítani lehet a keresés találatát.

A honlap egy részlete.

Különleges, hogy az egyetem elismert szakemberei által létrehozott tudásbázisból dolgozik, amely hazai viszonylatban egyedi és ingyenes. Mindez saját tulajdonú fejlesztés, ami a Richter Gedeon támogatásával valósult meg.

A csapat, amely a fejlesztés mögött áll: Agócs Róbert, Berta László, Horváth Dóra és a Mondriaan DC Kft. Az orvosszakmai vezető dr. Krivácsy Péter, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Sürgősségi Betegellátó Osztály vezetőjének orvos-szakmai ismertetője

18 év alattiak tünetellenőrzésére alkalmas a rendszer, de hosszú távon szeretnék a felnőttekre is kiterjeszteni a tünetellenőrzőt.

A háziorvos és ügyeleti kapacitás terhein enyhítsünk

- ismertette az egyik gyakorlati célját a projektvezető.

Ez nem egy telefondoktor, nem is ez a célja. Az egy másik eljárásrend - fejtette ki Krivácsy Péter, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Sürgősségi Betegellátó Osztály vezetőjének orvos-szakmai ismertetője.

Vannak a rendszerben biztonsági sorompók: ilyen a nyelvezet. Többféle módon kifejezhetjük, leírhatjuk ugyanazt a betegséget, és ezt a rendszer egy fogalomra fordítja le - magyarázta a szakember.

A másik biztonsági sorompó, amikor kiírja a rendszer a lehetőségeket, és a szülő választhat ezek közül.

A sürgősségi láncban ez a fejlesztés az első láncszem, a laikus észlelés, a szülők oldalán. Ez a fejlesztés segít abban, hogy a betegek hatékonyabb gyógyításban részesüljenek a betegellátás láncolatában, folyamatában - fejtette ki az orvos.

A mobiltelefonos alkalmazásboltokban is elérhető már a Semmelweis Help app. Leírásában ez található: tünetellenőrző applikáció a gyermekbetegségekre. "A Semmelweis HELP egy olyan döntéstámogató eszköz, amelyet a Semmelweis Egyetem szakemberei készítettek, létrehozva egy nemzetközi szinten is egyedi és hiteles orvosszakmai tudásbázist. A rendszer a tudásbázis és egy algoritmus segítségével javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy a felhasználó az észlelt tünetek alapján mennyire súlyos egészségügyi problémával küzd, és milyen gyorsan kell igénybe vennie az orvosi ellátást (tünetek otthoni enyhítése, háziorvos rendelési időben, sürgősségi ellátás, 112 hívása). A Semmelweis HELP nem ad pontos diagnózist, célunk a magyar családok segítése, az egészségükkel kapcsolatos döntés meghozatalában. Az alkalmazás jelenleg a 18 év alatti korosztály tünetellenőrzésére alkalmas, de az egyetem szeretné ezt majd kiterjeszteni a felnőttekre is. A kapott eredmény nem pontos diagnózis és nem minősített orvosi szakvélemény, mert a tüneteket egyéb tényezők is okozhatják, amelyhez alaposabb kivizsgálás, laborvizsgálat, vagy képalkotóvizsgálatok szükségesek. Kérjük, konzultáljon orvossal, ha aggódik a beteg egészségügyi állapota miatt!"

