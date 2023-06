Lagarde megszólalt az EKB kamatdöntése után: Lesz még kamatemelés

Szólt Lagarde a felfelé mutató inflációs kockázatokról, amelyek közé tartozik az energiaárak és az élelmiszerek árának esetleges emelkedése, valamint a szokásosnál nagyobb béremelések is inflációs kockázatokkal járnak (erre van példa több országban), viszont vannak lefelé mutató kockázatok is.

A hitelek egyre drágábbak a vállalatok és a háztartások számára - mondta. A magasabb hitelkötségek és az alacsonyabb kereslet a hitelekért visszavetette a hitelkihelyezést, már november óta csökken a hitelek kihelyezése. Áprilisban 2,5%-os volt a hitelkihelyezés éves növekedése, havi szinten pedig minimális volt a növekedés.

A pénzügyi stabilitással kapcsolatos kockázatok is nőttek a magasabb kamatok miatt, valamint az amerikai bankrendszer problémái miatt, ezek pedig hozzájárulhatnak a hitelkihelyezés visszaeséséhez - mondta Lagarde, de azt is kijelentette, hogy a bankrendszer továbbra is ellenálló, ez pedig mérsékli a pénzügyi stabilitási kockázatokat.