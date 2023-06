Sokaknak hozott új életet a koronaválság, de pánikrohamokkal és depresszióval kikövezett útra léptek

Egyre több digitális nomád jön rá, hogy a munkát és az utazást összeegyeztetni próbáló "hiperszabad" életmód nem is olyan csodálatos, mint amilyennek gondolták.

A modern távmunka koronavírus-járványt követő korszakának egyik ikonikus foglalkozása lett a digitális nomád. Híradások és social media posztok garmadája szól(t) azokról a hivatásos írókról, kreatív vagy éppen informatikai területen dolgozó szakemberekről, akik számítógépükkel a hónuk alatt egy festői külföldi városka utcáin sétálgatnak, vagy egy napfényes tengerparti kávézóban püfölik a billentyűzetet.

Világot látnak, rengeteg új emberrel találkoznak, és rugalmas időbeosztásban dolgoznak - akkor és annyit, amikor és amennyit kedvük tartja.

A digitális nomád életformára átállók köre egyre csak bővül: szabadúszók, egyéni vállalkozók, multinacionális cégek alkalmazottai, akik részleges vagy teljes távmunkában dolgoznak. Van, aki állandó fizetést kap, míg mások teljesítményarányos bért, megint mások megrendeléseik mennyiségéhez igazodó honoráriumot.

Egyértelműnek tűnik, hogy az elmúlt évek során folyamatosan emelkedett, a Covid-19 járvány kitörése után pedig ugrásszerűen megnőtt a digitális nomádok száma. Pontos adatot ugyan nehéz mondani, de az amerikai székhelyű MBO partners tanácsadó cég 2022-re vonatkozó jelentése szerint például csak az USA-ban 2019 óta elképesztő, 131%-os növekedés volt megfigyelhető, és az így dolgozó munkavállalók száma immár több millióra rúg.

Hogy mi a vonzó ebben? Minden!

Mivel a digitális nomádoknak legtöbbször csak laptopjukra, okostelefonjukra és persze gyors internetre van szükségük ahhoz, hogy dolgozzanak, lényegében bárhonnan képesek ellátni feladataikat - közösségi irodákból, kávézókból, közlekedési eszközökről, de akár egy tengerparti napernyő alól is.

Ez vonzó lehet az életminőség szempontjából, de vannak, akik a megélhetési költségeiket csökkentik általa, és például egy drága nyugat-európai országból délre vagy egy másik kontinensre utaznak. Van, akit egy másik állam kulturális élete, éghajlata, szórakozási, sportolási lehetőségei vagy éjszakai élete vonz. Megint másokat a kapcsolati háló hihetetlen szélesre nyitásának lehetősége.

A nomád életmódot kipróbáló munkavállalók közül azonban egyre többen számolnak be arról, hogy a lájkbajnok Instagram-posztok és csodálatos helyszíneket bemutató, munka mellett (vagy helyett) írott utazási blogok mögött a valóság korántsem mindig olyan elbűvölő. Bár ez az életstílus rengeteg pozitívummal jár, sokan ma már azt is bevallják, hogy a kötöttségek hiánya megviselte mentális és fizikai egészségüket, sőt, még munkájuk színvonalának is ártott.

Tízből kilencen vágynak rá

Magyarországon is egyre többen fontolgatják, hogy külföldi munkáltatóknak dolgozzanak itthonról távmunkában vagy digitális nomádként - állapítja meg az IVSZ - Szövetség a digitális gazdaságért jelentése. A szervezet szerint a hazai digitális gazdaság fejlődésének egyik legfőbb hátráltatója - és ez az informatikai szakemberhiány szempontjából különösen aggasztó -, hogy az emberek itthon személyes jövőjük tervezésekor sokkal magasabb arányban terveznek távmunkában vagy digitális nomádként külföldi munkáltatónak/megbízónak dolgozni, mint hazai munkáltatónak. Miközben a válaszadók mintegy harmada szeretne digitális nomádként dolgozni hazai cégnek, mindössze 18%-uk tartja valószínűnek, hogy ez a forma Magyarországon a következő 10 évben széles körben elterjed.

Pedig ha élethelyzetükkel, családi körülményeikkel nem kellene számolniuk, tízből kilencen szívesen dolgoznának ilyen formában.

A „virtuális kivándorlást”, azaz az itthonról külföldre történő munkavégzést csak növelheti, ha a hazai munkáltatók nem mutatnak nagyobb rugalmasságot az atipikus foglalkoztatási formák elérhetővé tételét illetően. A tényleges vagy távmunkában történő külföldi munkavállalásról a válaszadó IT-szakemberek háromnegyede vélte úgy, hogy ez a hazai informatikushiány további súlyosbodásával fenyeget.

Pedig a digitális nomaditás terjedése éppenséggel a hiány részleges csökkentését is segíthetné, hiszen ebben a formában a hazai informatikusok dolgozhatnak egyszerre több munkáltatónak, a hazai munkáltatók pedig alkalmazhatnának külföldi szakembereket.

A határtalan szabadság korlátai

“Nekem nagyon tetszett az utazás. Mindig is az volt az álmom, hogy minél többet lássak a világból, így amint sikerült ezt végre valóra váltani, elhatároztam, hogy soha többé nem engedem el. Az új országok felfedezésétől úgy éreztem, hogy élek, és szinte naponta rengeteget tanultam - a másfajta kultúrákról és magamról is” - meséli Lauren Juliff, aki 2011-ben hagyta ott az állását egy brit szupermarketben, hogy világot lásson. Indított egy utazási weboldalt, amelynek azt volt a célja, hogy finanszírozza a kalandjait. Meglepetésére egy éven belül kezdett eleget keresni ahhoz, hogy digitális nomádként élhessen.

Öt év elteltével azonban a most 34 éves Juliff bevallja:

a kezdetben idilli és álomszerű utazás kimerítő megpróbáltatássá vált, amelyből kétségbeesetten akart megszabadulni.

Naponta gyötörték pánikrohamok, rendszeresen betegeskedett, a stabilitás és a szociális háló hiánya miatt pedig régi barátokat veszített el. Mindez magányossá és depresszióssá tette.

Rendszertelen és egészségtelen életmódot élt, évekig napi háromszor evett éttermekben, miközben alig sportolt.

“Nem voltak hobbijaim, mert túl nehéz lett volna fenntartani őket, miközben egy hátizsákból éltem. Nehezen tudtam hatékonyan működtetni a vállalkozásomat. Rendszeresen az ágyban fekve dolgoztam, mert nem volt íróasztalom” - mondta.

Jliff végül letelepedett Portugáliában, és bérbe vett egy lakást. Egy év alatt megháromszorozta a bevételét, és most már sokkal jobban érzi magát. Pánikrohamai megszűntek, rendszeresen lejár egy edzőterembe, egészséges ételeket főz, és szilárd baráti közösséget épített ki.

Szerinte a javulás annak köszönhető, hogy nem utazik állandóan. Ezt a döntést azonban nem volt könnyű meghozni, mert identitását arra építette, hogy teljes munkaidőben digitális nomádként él. Minden, amit csinált, az utazás körül forgott: utazási blogot vezetett, szabadidejében a következő túrákat tervezte, és a barátai is mind-mind utazók voltak. “Elég sokat küzdöttem azzal, hogy megtanuljam, ki is vagyok én, ha nem utazom teljes munkaidőben” - vallja be.

Beverly Thompson, az amerikai Sienna College szociológusa szerint

sokan azok közül, akik a digitális nomád életmódot választották, nem voltak felkészülve az árnyoldalaira.

Részben azért, mert a közösségi média és a blogok gyakran idealizált képet mutatnak, és egyáltalán nem szólnak az olyan negatív aspektusokról, mint a magány, a mentális egészségügyi problémák vagy a pénzügyi nehézségek.

Nomádnak lenni nem mindenki számára megoldás

Korántsem mindegy például, hogy az embernek milyen útlevele van, hiszen ez határozza meg azon országok számát, ahová turistavízum nélkül utazhat. Darius Foroux például a digitális nomád életmód első néhány hónapjában szintén boldog és gondtalan volt. Élvezte a napsütést, a tengerpartot és a pálmafákat Spanyolországban. Hamarosan azonban rájött, hogy szüksége van egy bázisra.

Amikor elkezdett hosszú távra lakást keresni, rájött, hogy ez a folyamat közel sem olyan egyszerű, mint amire számított.

Bonyolult jogi eljárásokkal, elhúzódó ügyintézéssel, valamint Malaga és Marbella környékének drága bérleti, ügynökségi és kaucióként fizetendő díjaival is szembesült.

Erre nem számítottam

- mondta a BBC-nek. “Azért költöztem Spanyolországba, mert azt hittem, a megélhetési költségek itt alacsonyabbak lesznek. De kiderült, hogy minden ugyanolyan drága, mint Hollandiában. Sőt, lényegében felárat fizettem a szép időért.” Kevesebb mint hat hónap spanyolországi tartózkodás után Foroux így visszatért Hollandiába, a stabil életébe és a tervezhető munkaidő világába. Íróként és vállalkozóként is erre van most szüksége - állítja.

Bár a digitális nomádok száma az elmúlt években kétségtelenül megugrott, valójában még mindig csak a munkavállalók kis részét teszik ki világszerte, művelői pedig elsősorban néhány olyan nemzetre koncentrálódnak, ahol a nemzeti útlevél széleskörű előnyöket és lehetőségeket biztosít világszerte.

A trend azonban Beverly Thompson szerint nem fog megállni, de a lassulás nem kizárt. Biztos, hogy sok fiatal megpróbál majd néhány évig digitális nomádként élni a jövőben is, de összességében egyre többen látják majd meg ennek az életmódnak a valóságát, azaz a hátrányait is. Közben pedig a másik oldalon a munkáltatók - még az IT-szektorban is - egyre inkább törekszenek arra, hogy az alkalmazottak térjenek vissza az irodába.

