A Fed után az EKB-t is további kamatemelésekre sürgeti az IMF

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) sürgette az Európai Központi Bankot, hogy az infláció elleni küzdelem érdekében folytassa a kamatemelést, az euróövezet kormányait pedig a költségvetési hiány csökkentésére szólította fel - számol be a Reuters . Az IMF az euróövezeti pénzügyminisztereknek és az EKB-nak benyújtott jelentésében arra is felszólította az uniós kormányokat, hogy gyorsan állapodjanak meg a blokk költségvetési és adósságszabályainak reformjáról. A szervezet úgy véli, hogy a költségvetési konszolidációnak folytatódnia kell az inflációs nyomás enyhítése és a költségvetési mozgástér helyreállítása érdekében. Korábban az IMF már a Fed számára is megfogalmazott egy ajánlást a kamatemelés folytatására vonatkozóan.