Egyre nagyobb figyelmet kap a szerb-koszovói konfliktus

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is azonnali cselekvésre szólított fel Koszovót és Szerbiát a közöttük fennálló feszültségek enyhítése érdekében - írta meg a Reuters.

A Reuters arról számolt be, hogy az amerikai külügyminisztérium és Nagy-Britannia azonnali cselekvésre szólította fel Koszovót és Szerbiát a közöttük fennálló feszültség enyhítése érdekében.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KIEMELTE, ELENGEDHETETLEN annak a HÁROM KOSZOVÓI RENDŐRnek a FELTÉTEL NÉLKÜLI SZABADON BOCSÁTÁSA, AKIKET MÉG SZERDA ESTE VETT ŐRIZETBE Szerbia.

Nagy-Britannia külügyminisztériuma az esettel kapcsolatban nyilatkozatot adott ki, amelyben mindkét felet maximális önmérsékletre, az egyoldalú intézkedések elkerülésére és a feszültségek enyhítésére szólította fel.

Tegnapi cikkünkben arról számoltunk be, hogy Josep Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő válságtanácskozásra hívja jövő héten Brüsszelbe Aleksandar Vucic szerb elnököt és Albin Kurti koszovói miniszterelnököt. Borrell elmondta:

Addig is arra kérjük mind Koszovót, mind Szerbiát, hogy tartózkodjanak minden olyan cselekedettől vagy reakciótól, amely tovább fokozhatja a már most is elég nagy feszültséget és tegyenek meg mindent annak enyhítése érdekében.

Címlapkép forrása: Getty Images