Sztrádakoncesszió: leminősítési kockázat miatt is szerződést kellett módosítani

Több mint egy hónapja módosították az autópályakoncessziós szerződést. Németh Tamás, a koncesszor magáncég, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója szerint erre a magyar állam kérésére került sor, de több pontot azért módosítottak, hogy a hitelező bankok elvárásainak is megfeleljenek, mivel nőtt Magyarország leminősítési kockázata.

Eddig egy módosítás volt, amelyet mindkét fél aláírt, az M1-es bővítésének halasztásáról. E módosítást nem mi kezdeményeztük, nekünk ez nem volt elemi érdekünk. Az állam azonban nem kapta meg az M0-s és Bicske közötti szakasz bővítésére szánt brüsszeli forrást, a magas energiaárak mellett pedig nincs szabad pénze, hogy azt önerőből csinálja meg, emellett területeket sem tud kisajátítani, amire az M1-es további bővítéséhez is szükség lenne - mondta el Németh Tamás a HVG-nek adott interjúban. Hozzátette, hogy a magyar állam még most sem tudja pontosan, mikor tudja megvalósítani a szerződéses kötelezettségeit.

Mint elmondta, ennek a projektnek a késése a legrosszabb forgatókönyv a koncesszori szempontból, úgy gondolja, hogy az M1-es sztráda háromsávúsítása valamivel biztos drágább lesz az átütemezés miatt, de majd csak két év múlva látszik, hogy mennyivel. Kedvezőtlennek tartja, hogy már az első új építkezésnél nem tudják tartani az ütemtervet, mivel a kormány az M0-s bicskei szakaszára nem kapott pénzt az Európai Uniótól, valamint hogy a kisajátítások is nehézkesebbek az államnak.

Mi is az a sztrádakoncesszió?



A hazai eljárásban a győztes ajánlattevő a Themis Magántőkealap, a Konzum tőkealap, az Opus Bridge Magántőkealap, az Opus New Way Magántőkealap, a Cronus Magántőkealap, a Vesta Magántőkealap és Via Magántőkealap konzorciuma volt. A cégek között a magyar útfelújítási közbeszerzéseken már sikeres, Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó vállalkozások szerepelnek.



A sztrádák koncessziós jogáért cserébe a magyar állam az autópálya-matricák és útdíjak bevételeiből fizetne, míg a vállalkozások fejlesztik a hazai gyorsforgalmiút-hálózatot. A joguk 35 évre szól.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója szerint mivel ez egy 35 évre szóló szerződés, remélik, hogy hosszú távon a magasabb költségek és az előre hozott egyéb munkák kiegyenlítik egymást.

A koncessziós megállapodás egy másik pontja már lehetővé teszi a részleges nemteljesülést is, így nem veszítenék el a kezelési jogot a vállalkozói oldalon. Mint Németh Tamás ismertette, a részleges nemteljesülés azért fontos, mert az eredeti szerződést csak egyben lehetett felmondani. "Esély sem volt arra, hogy ha valami jól működik, az ne vesszen el. Pedig ha valakinek meg lehet menteni az életét azzal, hogy amputáljuk a lábát, akkor nem vesszük ki a szívét" - tette hozzá. Azt is közölte, hogy ez a hitelező bankok kérése is volt.

Hiába jó a mi hitelfelvételi pozíciónk magánbefektetőként-építtetőként, ha a partnerünk, a magyar állam besorolása drasztikusan romlana, akkor ha megfeszülnénk, se tudnánk hitelhez jutni

- magyarázta a helyzetet.

Arra az interjúban nem tértik ki, hogy más akadályok is gördülhetnek a sztrádakoncesszió elé: az Európai Bizottság ugyanis előzetes értékelést folytatott a szerződés kapcsán, mivel felmerül, hogy az nem felel meg az uniós jognak. Az eljárást kezdeményező Transparency International vezetője, Ligeti Miklós Szabad Európának adott nyilatkozata szerint „koncesszióról akkor beszélhetünk, ha az állam által átengedett jogosultság – legyen az például olyan hagyományos koncessziós terület, mint a bányászat vagy a szerencsejáték szervezése – hasznosításából eredő működési kockázatot a koncesszió jogosultja viseli". Ez még továbbnövelheti a projekt körüli bizonytalanságot.

Ahogy arról korábban piaci információk szerint beszámoltunk, volt olyan piaci szereplő, aki versenyjogi panasszal akart élni a Bizottságnál, de a Portfolio tudomása szerint ez végül nem lett formális bizottsági lépéssé.

