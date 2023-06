Megállíthatatlanul zuhan a magyar áramfogyasztás, mi áll a háttérben?

Májusban is folytatódott a magyarországi áramfogyasztás csökkenése, így már kereken egy éve tart a negatív trend. Most először a hazai napelemparkok havi termelése már nagyobb volt, mint a földgáztüzelésű erőműveké.

Régóta nem volt ilyen

Az idei utolsó tavaszi hónapban 8,6%-kal volt kisebb a hazai villamosenergia-rendszer teljes bruttó havi felhasználása, mint 2022 májusában.

A 3317,4 GWh-s áramigény kisebb, mint a koronavírus-járvány első hulláma idején látott, éves összevetésben 10,5%-os zuhanás eredményeképpen 2020 májusában regisztrált érték (3324,6 GWh), és

tizenöt éves mélypontot jelöl a villamosenergia-felhasználásban.

Ahhoz tehát, hogy a mostaninál alacsonyabb májusi áramfogyasztást találjunk a statisztikában, 2009 májusáig kell visszatekinteni (3250,3 GWh).

Mi áll a háttérben?

A villamosenergia-igény csökkenését elsősorban a magas árak motiválta takarékoskodás, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházások hajtják, de a cégek gazdasági aktivitásának kényszerű gyengülése is hozzájárul. A felhasználást szintén nagyban befolyásoló havi átlaghőmérséklet 16,8 Celsius-fok volt, ami 1,4 fokkal alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél, vagyis idén a tavalyinál jelentősebb fűtési igény ellenére csökkent az áramfogyasztás.

Mindez azt jelenti, hogy

már 12 hónapja tart a villamosenergia-felhasználás éves összevetésű visszaesése.

Ez a negatív sorozat hosszabb, mint a koronavírus következtében 2020 áprilisa és szeptembere között látott hathónapos negatív széria, de egyelőre még elmarad a 2008-as válság hatására azév októberétől 2009 novemberéig tartó 14 hónapos visszaeséstől. A rekordot a rendszerváltás időszaka tartja, amikor a szocialista gazdaság összeomlásának következtében 1991 márciusától 1993 februárjáig 24 hónapon át minden egyes hónapban csökkent a fogyasztás éves összevetésben.

2022-ben az éves tényleges villamosenergia-igény (45 758 GWh) 2,48%-kal esett 2021-hez képest, míg 2023 első öt hónapjában összesen 7,5%-kal fogyott kevesebb áram (18 381,5 GWh), mint 2022 hasonló időszakában (a HMKE-k és a saját fogyasztásra termelő egyéb erőművek nélkül).

Egy kis kontextus

Bár a hazai áramfogyasztás elmúlt időszakban tapasztalt csökkenése jelentős mértékű, ugyanakkor az európai uniós országok között a kisebbek közé tartozik. Az elmúlt fűtési időszakban (2022. november - 2023. március) a magyarországi villamosenergia-igény átlagosan havi 3,1%-kal volt alacsonyabb, mint a megelőző öt év átlaga; ez az érték fele az EU -6,2%-os átlagának, és ezzel

Magyarország a 19. pozíciót foglalja el a tagországok fogyasztáscsökkenésének mértéke alapján összeállított listán.

A Mavir napi adatgyűjtésén alapuló adatok nem foglalják magukba a háztartási méretű erőművek (HMKE-k) és a saját célra termelő egyéb erőművek termelését, illetve az ezek által termelt energia felhasználását. Ezért a valós villamosenergia-igény májusban is magasabb lehetett, mint a most az átvitelirendszer-irányító által közölt adatok. (A bővülő hazai napelemes HMKE-állomány és a saját célra termelő erőművek becsült termelését is figyelembe vevő végleges éves bruttó teljes villamosenergia-felhasználás adatokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a későbbiekben, az év lezárását követően fogja kiszámolni.)

A háztartási méretű napelemes rendszerek terjedésével is összefüggő szélesebb elektrifikációs trend szintén befolyásolja a fogyasztás alakulását. Az egyebek mellett a klímaberendezések és más hőszivattyúk, valamint az elektromos autók terjedését jelentő trend értelemszerűen fokozza a villamosenergia-felhasználást.

Előretörnek a naperőművek

A Mavir egy másik statisztikájából az is kiderül, hogy májusban a hazai naperőművek részaránya a magyarországi erőművi termelésben (21,1%) már meghaladta a földgáztüzelésű erőművekét is (19%),

ami havi időtávon most először fordult elő.

A folyamatosan növekvő naperőmű-kapacitás a hónap során összesen 503,7 GWh villamos energiát termelt, míg a gázerőművek 452,5 GWh-t, így a napelemparkok súlya értelemszerűen a hazai áramfogyasztás fedezésében is nagyobb volt, mint a gázos kapacitásoké (15,2% vs 13,6%). Ez a statisztika szintén nem tartalmazza a HMKE-k termelését, ezt is figyelembe véve a napenergia szerepe a kimutatásban láthatónál is jóval nagyobb volt a hazai villamosenergia-ellátásban.

A számos jellemzőjében eltérő két különböző típusú kapacitást azonban meglehetősen nehéz összevetni. Míg az időjárásfüggő, gyengén szabályozható naperőművek nullát közelítő üzemeltetési költség mellett termelnek, addig az akár folyamatos (zsinór-) termelésre is képes, jól szabályozható gázerőművek működtetésének profitabilitását - így üzemeltetési rendjét is - alapvetően határozzák meg a gázárak.

A naperőművek rendszerbe integrálása jókora fejlesztéseket tesz szükségessé a villamosenergia-rendszerben,

a nagyrészt orosz forrásból származó földgáz importfüggőségének leépítése pedig elvileg kiemelt nemzeti energiastratégiai cél. A hazai naperőművek beépített teljesítőképessége folyamatosan növekszik, új gáztüzelésű erőmű viszont több mint egy évtizede nem állt üzembe Magyarországon. Mindemellett szezonális tényezők is befolyásolják a nap- és gázerőművek termelését: a Nap pályájának hosszabbá és magasabbá válásával tavasszal emelkedik a naperőművek kihasználtsága, míg ugyanebben az időszakban a fűtési igény gyengülése csökkenti a hőtermelésben is részt vevő gázerőművek termelése iránti keresletet.

Címlapkép: Shutterstock