42 millió forintos óradíj a tanároknak? Hibáztak a javaslatban

Negyvenkétmillió forintos óradíjat határozna meg a legalacsonyabb illetménnyel rendelkező pedagógusoknak is az a rosszul megfogalmazott fideszes módosító javaslat, amit a nagy vitát kiváltó státusztörvényhez nyújtottak be - számolt be a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete alapján a Telex