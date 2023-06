Időzített bomba Olaszországban: nincs több ember, veszélyben vannak az EU-s fejlesztések

Időzített bombának nevezte az Olaszországban kialakult súlyos munkaerőhiányt az ország legnagyobb biztosítójának elnöke. Mintegy egymillió olyan álláshely van ugyanis az országban, amelyre nem találnak embert. A szakemberhiány miatt az ország gazdasági fellendítését célzó uniós helyreállítási projektek megvalósítása is veszélybe kerülhet. A római kormány nem bevándorlókkal kezelné a helyzetet, hanem az alapjövedelemben részesülők számának csökkenésével, illetve adókedvezményekkel kívánja elérni, hogy minél több olasz térjen vissza a munkaerőpiacra. Nem segíti elő a helyzet megoldását, hogy sok magasan képzett fiatal hagyja el az országot az alacsony bérek miatt. Továbbá a demográfiai helyzet is aggasztó: a születések száma tavaly történelmi mélypontra csökkent az országban.

A koronavírus-járvány utáni gazdasági fellendülést célzó uniós infrastrukturális projektek megvalósítását is veszélyeztetheti a súlyos mértékű munkaerőhiány.

Ezt állapította meg a római kormány által összeállított, a parlament elé napokban benyújtott jelentés. A dokumentum szerint az építőiparban, az IT-szektorban, a mérnöki képzettséget igénylő szakmákban, valamint az uniós pályázati rendszerben jártas szakemberek terén tapasztalható szakemberhiány miatt csúszhat az EU helyreállítási alapjából finanszírozott projektek megvalósítása, amelyeket elvileg 2026-ig kellene befejezni. Nominálisan Olaszország a legnagyobb kedvezményezettje az EU 800 milliárd eurós helyreállítási programjának, Róma a tervek szerint 2026-ig 191,5 milliárd euró értékű támogatást és hitelt kap az uniós alapból.

Az olasz helyreállítási terv projektjeinek – amelyek között például vasútvonalak, kórházak építése is szerepel – legalább az ötödét övezik súlyos hátráltató tényezők, amelyek között a szakemberhiány mellett a nyersanyagárak emelkedését, a bürokrácia lassúságát, az üzleti szféra érdeklődésének hiányát is ki lehet emelni. A római kormányzat már tárgyalásokat is folytat az Európai Bizottsággal arról, hogy miként lehetne átütemezni a projektek megvalósítását.

Egymillió állásra nincs ember

A munkaerőhiány infrastrukturális projektekre gyakorolt hatását jól példázza Padova városának esete. Francesca Benciolini önkormányzati képviselő azt nyilatkozta a Financial Times-nak, hogy

a városházán nem rendelkeznek olyan szakemberrel, aki képes lenne megfelelően felügyelni az új villamosvonal kiépítését célzó uniós beruházást.

Erre a város 238 millió eurót kapott az EU helyreállítási alapjából. A városi tanács tagja arról is beszámolt, hogy a projekthez szükséges műszaki munkakörökben, mint például az építészek és a mérnökök terén sem találnak szakembert. Padova esete nem egyedi, országos problémáról van szó:

a munkaadók az üres állások mintegy 40 százalékát nehezen tudják betölteni.

A kormányzat számításai szerint jelenleg összességében mintegy egymillió olyan állás van Olaszországban, amelyre nem találnak embert. Ezen munkakörök közé természetesen nemcsak a magas képzettséget igénylő állások, hanem olyanok is tartoznak, amelyeknél nem a képzettség, hanem a munkavállalási hajlandóság jelent gondot, ugyanis sokan kiléptek a munkaerőpiacról, és a szociális támogatásokra alapozzák a megélhetésüket.

Az olasz jegybank a probléma kezelése érdekében sürgette a kormányt, hogy

segítse elő a szakképzett külföldi munkaerő beáramlását.

Bár a kormány tavalyhoz képest idén hétezerrel több, összesen mintegy 82 ezer munkavállalási engedélyt ad ki az EU-n kívülről érkező migránsok számára, azonban a munkaadók háromszor annyi, több mint 240 ezer engedélyt kértek a munkaerőigényük lefedésére. A kvótarendszer alapvetően a szezonális munkákat, illetve meghatározott szektorokat, mint például az építőipart és a turizmust fedi le, és jellemzően alacsonyan képzett emberek munkavállalási engedélyeire vonatkozik.

Egyedül a mezőgazdaságban a tavaszi munkák beköszöntekor legalább 100 ezer munkavállaló hiányzott, így az agrárszervezetek új engedélyek kiadását sürgették. Toszkánában a mezőgazdasági cégek több mint 53 százaléka alkalmaz vendégmunkásokat. A régió agráriumában így mintegy 24 ezer migráns munkavállalót foglalkoztatnak.

Nem a bevándorlókkal akarják megoldani a problémát

A Giorgia Meloni vezette, tavaly hatalomra került jobboldali kormánykoalíció nem az Európán kívüli térségekből érkező bevándorlókkal, hanem

a születésszám növelésével,

a szociális jóléti programok megnyirbálásával,

valamint adókönnyítésekkel kívánja kezelni a munkaerőpiacon kialakult helyzetet.

A szociális jóléti rendszer reformjának célja, hogy a munkaképes emberek visszatérjenek a munkaerőpiacra.

A kormányzat tavasszal hagyta jóvá azt a rendeletet, amivel azt szeretnék elérni, hogy csökkenjen a munkanélkülieknek járó alapjövedelmet igénybe vevők száma. A cégek ugyanis régóta panaszkodnak amiatt, hogy az alapjövedelem bevezetésével még inkább nehézzé vált dolgozni kívánó embereket találni.

Az alapjövedelem rendszere nagyban visszatartotta a munkaképes embereket attól, hogy állást keressenek, különösen délen, ahol a bérek nem olyan magasak

– idézi a Financial Times Pietro Reichlin munkaerő-piaci közgazdászt.

Az alapjövedelmet érintő, jövő évtől hatályos új rendszer szerint két külön támogatási programot hoznak létre. A bőkezűbb, várhatóan mintegy 5,6 milliárd euróba kerülő programot azok vehetik majd igénybe, akiket fogyatékosság vagy családi kötelezettségek miatt munkaképtelennek nyilvánítanak. A másik, alacsonyabb juttatásokat tartalmazó programba pedig a munkaképesnek ítélt személyek kerülnek. Nekik szakképzési programokon kell részt venniük ahhoz, hogy megkaphassák az állami támogatást. Meloni azzal védte meg a reformot, hogy azzal megkülönböztetik a dolgozni nem képes embereket azoktól, akik valójában tudnának dolgozni. Szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a képzési programok hiánya, valamint a munkaképesség megítélésének nehézsége miatt sok olasz maradhat elégséges szociális támogatás nélkül. Az olasz statisztikai hivatal (ISTAT) június elején közzétett adatai szerint

áprilisban a foglalkoztatási ráta 61% volt, míg a munkanélküliség 7,8 százalékot, az inaktivitási ráta pedig 33,6 százalékot tett ki.

A minél több ember munkaerőpiacra történő visszacsábítása érdekében emellett a kormány 4 milliárd eurót különített el az alacsony keresetűek fizetését terhelő adóék – vagyis a munkavállaló által megkeresett összeg, valamint a munkáltató által az alkalmazottja után befizetett összes adó és járulék összege közötti különbség – csökkentésére. A júliustól decemberig tartó időszakban érvényes intézkedés az évi 35 ezer eurónál kevesebbet kereső magánszemélyekre vonatkozik.

Romló demográfiai trendek

A munkaerőhiány egyik fő okát a lakosságszám csökkenése és a társadalom elöregedése jelenti. Hozzávetőleg minden negyedik lakos 65 év feletti, a száz évet elérők száma pedig az elmúlt 20 évben megháromszorozódott, és 22 ezerre emelkedett.

Tavaly is folytatódott a lakosságszám 2014 óta tartó csökkenése, 2022-ben 179 ezerrel lettek kevesebben, így az ország népessége már nem éri el az 59 millió főt.

A népességcsökkenés azonban némileg lelassult 2021-hez és 2020-hoz képest, amikor a Covid hatása kimutatható volt a statisztikában. A születések száma viszont tavaly történelmi mélypontra, 400 ezer alá (mintegy 393 ezerre) esett. Ezzel már a 14. egymást követő évben csökkent a születésszám. 2022-ben így 1,24-re esett az egy nőre jutó születések száma.

2014 óta összességében mintegy 1,36 millió fővel csökkent a lakosságszám, vagyis hozzávetőleg annyival, mint amennyien az ország második legnagyobb városában, Milánóban élnek. Az ISTAT 2022 szeptemberében azt jelezte előre, hogy Olaszország lakosságszáma 2050-re 4,5 millióval 54,2 millióra fog csökkeni. 2070-re pedig a mostanihoz képest mintegy 11 millióval (47,7 milliónyian) élnek majd kevesebben Olaszországban.

Meloni egyszerűen úgy írta körül a demográfiai trendeket, hogy „egyre több embert kell eltartani, miközben egyre kevesebben dolgoznak”. Az Eurostat becslése szerint

a következő három évben a munkavállalók száma mintegy 630 ezer fővel fog csökkenni, ahogy a nyugdíjkorhatárt elérők száma meghaladja a munkaerőpiacra újonnan belépők számát.

Az eurózóna harmadik legnagyobb gazdasága számára a gazdasági termelékenység csökkenése és a jóléti kiadások növekedése révén már most is súlyos terhet ró az ország demográfiai szerkezete. A 38 tagú OECD-ben Olaszországban a legmagasabbak a nyugdíjakat fedező kiadások.

A kormányzat a születésszám növelését a gyermekvállalást ösztönző támogatásokkal érné el. Ennek keretében a gyermekes munkavállalóknak járó béren kívüli juttatások idén adómentességet élveznek, munkavállalóként legfeljebb 3000 euróig.

A születésszám csökkenését csak részben ellensúlyozta a bevándorlás: tavaly a bevándorlók száma 229 ezerrel meghaladta a kivándorlókét, míg 2021-ben 160 ezer, 2020-ban 88 ezer fő volt a nettó bevándorlás mértéke. A bevándorlók száma tavaly az ország lakosságának 8,6 százalékát, mintegy 5 millió főt tett ki.

Különösen nagy probléma, hogy a bevándorlók többsége munkanélküli vagy alacsonyan képzettséget igénylő munkakörben dolgozik.

Az alacsony bérek miatt sok szakképzett fiatal vándorol el

A jelenlegi trendet látva nem csoda, hogy a munkaerőpiacon kialakult helyzetet időzített bombának nevezte a legnagyobb olasz biztosító, a Generali elnöke egy múlt heti szakmai konferencián. Andrea Sironi a születésszám tartós csökkenése mellett aggasztó jelenségként felhívta a figyelmet arra is, hogy magasan képzett fiatalok nagy számban hagyják el az országot. Sironi, aki egyben a milánói Bocconi Egyetem professzora, példaként említette meg, hogy egyetemének végzősei körében 37 százalékra nőtt azok aránya, akik külföldön helyezkednek el.

Ennek oka egyértelmű: Olaszországban 1300-1500 eurót keresnének az első munkahelyükön. Németországban vagy Franciaországban, nem is beszélve Svájcról, viszont több mint kétszer ennyit

– mondta Andrea Sironi.

Sironi szerint a mostani súlyos munkaerőpiaci helyzethez az alacsony születésszám, a szakképzett fiatalok elvándorlása mellett az is hozzájárult, hogy alacsony a diplomás fiatalok aránya. Az Eurostat által pár napja publikált adatok szerint tavaly 29,2 százalékot tett ki Olaszországban a diplomával rendelkező 25-34 év közötti fiatalok aránya, ami a második legrosszabb adatnak számít az EU-ban, ahol az átlag mutató 42%.

