Tanárból programozó: egyre többször kényszer a pályaváltás

Bár a foglalkoztatottsági adatok az egekben járnak, egyes ágazatokban hirtelen óriási leépítések történhetnek, más területeken pedig a munkakörülmények és a fizetések sodorják a pályaváltás felé az embereket. Új szakmát kitanulni azonban most számos - elsősorban anyagi - nehézségbe ütközik. Mégis hogyan érdemes készülni egy B-terv kivitelezésére a munkaerőpiacon?

A 35 éves, Kaliforniában élő Chris több mint egy évtizede dolgozik az animációs iparban, és bár még mindig izgatottan várja a heti feladatokat, és nagyon szereti a munkáját, a pénzügyi instabilitás arra kényszeríti, hogy más lehetőségeket is fontolóra vegyen. Úgy érzi, az iparág semmit sem fektet a hosszú távú tervezésbe vagy a tehetségek megtartásába.

Amikor egy-egy projektnek vége, a munkatársak mehetnek Isten hírével - nincs végkielégítés, nincs semmi.

A múltban képes volt megbirkózni ezzel a bizonytalansággal, hamarosan azonban gyermeket szeretne, és ingadozó anyagi helyzete korántsem kínál biztos hátteret ehhez. Így most azt fontolgatja, hogy a felhasználói élmény (user-experience, UX) tervezése felé veszi az irányt, ahol a piac gyorsan növekszik, és a fizetések is viszonylag magasak.

Chrishez hasonlóan sok munkavállalónak van alternatív forgatókönyve arra az esetre, ha aktuális karrierje befuccsolna - egy ötlet vagy potenciális munkahely valamelyik stabilabb iparágban, ahová átigazolhat, ha az A terv nem válik be.

A menekülőút általában az illető valamelyik hobbijához kapcsolódik vagy az érdeklődési körének megfelelő,

más esetekben viszont egy olyan területen található, ahol elég pénzt lehet keresni a tisztes megélhetéshez, de legalább a számlák kifizetéséhez.

Alternatív karrierek általában végül egy olyan iparágban valósulnak meg, ahol rengeteg pozíció betöltetlen, gyorsan bővül a kereslet, innovatív technológiák írják újra a szabályokat, így hosszú távon is garantálható a munkavállalók biztonsága, mert az adott terület még erős gazdasági ellenszélben is stabil marad. Sarah Henson, a CoachHub digitális karriercoaching platform vezető viselkedéskutatója szerint

egy tartalékpályafutás megkonstruálása hozzájárul ahhoz, hogy az ember biztonságban érezze magát és magabiztosabban folytathassa eredeti karrierjét is.

Csakhogy az, ami az elmúlt években evidens és könnyen kivitelezhető út volt, mára gyakran csak rendkívüli nehézségek árán finanszírozható például az átképzési költségek drasztikus megugrása miatt.

Mit, mikor, mennyiért, és a munka mellett mégis hogyan?

Ha az ember feltérképezte, hogy mik a felívelőben lévő ágazatok, munkakörök, és eldöntötte, milyen irányban indul, egy új karrier gyakran akkor is átképzést vagy egy teljesen új szakma elsajátítását igényli.

Mindez időbe és pénzbe kerül, miközben a megélhetési költségek nőttön-nőnek.

Néhány hazai példa: egy háztartási klímaszerelésre feljogosító féléves tanfolyam ára jelenleg 500-700 ezer forint körül van, a ráépülő képzés, amely ipari rendszerek, hőszivattyúk beszerelésére is alkalmassá teszi a tanulót, körülbelül ugyanennyibe kerül.

Egy 10 hónapos, intenzív víz- és csatornaszerelő képzés ára szintén 700 ezer forint körüli.

Sok nő álma, hogy a gyed után életmódi vagy business coachként tér vissza a munkaerőpiacra. Egy ilyen alaptanfolyam ára is több százezer forintnál kezdődik, de nem ritka a hatszámjegyű tandíj sem egy fél- vagy egy éves kurzusért.

Közben tudható: a magyar lakosság nagyrészének maximum 1-2 hónapra elegendőek a pénzügyi tartalékai.

Alig találni már olyan nyelvvizsgaközpontot is, ahol 50 ezer forint alatt tehetünk középszintű nyelvvizsgát. A drágulás pedig valószínűleg nem áll meg. Még az sem kizárt, hogy a vizsgaközpontok is átállnak inflációkövető díjemelésre, ami a 20% feletti pénzromlási ütem mellett egyáltalán nem jó hír. A kurzusokat pedig ráadásul valamikor munka mellett/után kell elvégezni, különben az ember jövedelmet veszít. Főként, ha hitelt vesz fel, hogy tovább tudjon tanulni. A képzés és a vizsgák intenzív időszaka, valamint a gyakorlatok letöltése is megnehezíti a más iparágakba történő belépést.

Az Egyesült Királyságbeli City & Guilds nevű szakképzési szervezet 2021-es adatai szerint a pályaváltásra készülő britek nagyon is aggódnak az átképzési költségek alakulása miatt, és különösen igaz ez a 25 és 34 év közötti munkavállalókra. A félelmeket csak fokozza, hogy a jelenlegi gazdasági instabilitás közepette sokan lényegesen kevesebbet takarítanak meg mint korábban: a St. Louis-i Federal Reserve Bank 2022 végi adatai szerint például az amerikaiak jelenleg csak a rendelkezésre álló jövedelmük 2,4%-át képesek félretenni, míg a világválság csúcsán is jobb volt ez az arány. Egy új szakma kitanulása sok ember számára már önmagában kihívást jelent, de különösen megterhelő azoknak, akiknek nincs pénzügyi biztonsági hálójuk, anyagilag is támogató családi hátterük, vagy akiknek otthoni gondozási kötelezettségeik vannak.

Az instabilitás új típusa

Ráadásul a jelenlegi foglalkoztatási helyzetbe néhány, korábban biztosnak tűnő tartalékkarrier működőképessége is kétségessé vált.

Az amerikai technológiai ágazatban például 2022-ben a dotcom-buborék 2000-es évek eleji kipukkanása óta a legnagyobb mértékű elbocsátások zajlottak le:

tavaly több embernek szűnt meg a munkahelye, mint 2021-ben és 2020-ban együttvéve.

Ráadásul korántsem biztos, hogy ezek a munkahelyek újraépülnek, hiszen az innovációk - például a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek - azzal fenyegetnek, hogy megszüntetik vagy legalábbis jelentősen megváltoztatják a munkaerőpiaci pozíciókat és feladatköröket.

Az Egyesült Királyságban - és Magyarországon is - időről időre tanárok és ápolók ezrei sztrájkolnak a túlterheltség és az alacsony fizetés miatt. A kiégés veszélye egyre csak nő ezekben az ágazatokban. A probléma a világjárvány miatt csak súlyosbodott, és ez a meglévő munkavállalókat is elüldözi, ahelyett, hogy újakat vonzana. A YouGov 2022-es, 34 éves vagy annál fiatalabb tanárok körében végzett felmérése azt mutatja, hogy ha újra választhatnának, ötből ketten már nem szegődnének el pedagógusnak.

Beszállnak a munkaadók

Nem véletlen, hogy egyre több cég, de akár állami munkáltató is hajlandó részt vállalni a képzési költségekből, csak hogy enyhítse a szakemberhiányt.

A brit kormány 2021-ben szembesült azzal, hogy égető szükség van kamionsofőrökre, és mintegy 10 millió fontból speciális edukációs programot indított. Ennek keretében mintegy 3000 ember juthatott C, vagy C+E kategóriás jogosítványhoz, további 1000 fő pedig felnőttképzésen keresztül szerezhetett kamionos jogosítványt. Itthon a BKV amellett, hogy 500 ezres belső bónusszal csábítja a troli- és buszvezetőket, a B-ről C-re, majd C-ről D-kategóriára történő papír megszerzésében is támogatja őket. Egyes fuvarozócégek a teljes képzési költséget állják a jelentkezők helyett, amit utóbb az első munkabérekből vonnak le.

Vannak programozóiskolák, amelyek azzal próbálkoznak, hogy legkiválóbb tanulóiknak visszatérítik a képzés költségét, emellett azonnal álláshoz is juttatják őket.

A B tervüket megvalósítani készülő munkavállalókat a Covid alatt szinte tökélyre fejlesztett távtanulási módszerek is segítik - ezek persze sajátosságaikból adódóan természetesen korántsem alkalmazhatók minden iparágban. Annyi biztos, hogy semmiképpen sem idealizálhatjuk többé a tartalékkarriereket, vagy tekinthetjük sima ügynek átnyergelni egyik szakmáról a másikra.

Címlapkép: Getty Images