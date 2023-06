Exportra is tervez kis moduláris reaktorokat a Roszatom

A Roszatom az atomenergia részarányát 2045-re 25%-ra kívánja emelni Oroszországban a jelenlegi 20%-ról és a Pakson is épülő nagy teljesítményű blokkok mellett az új fejlesztésű, kis teljesítményű moduláris reaktoraival (SMR) a későbbiekben az exportpiacokra is kilép – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatója a XXVI. Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.

A fórum egyik ülésén Alekszej Lihacsov (a címlapképen) arra emlékeztetett a Roszatom közleménye szerint, hogy a jelenleg működő 11 orosz atomerőmű mintegy 29 GW-os beépített teljesítményével az orosz energiamix 20%-át adja. A 2030-as évek közepére a tervek szerint 22-23%-ra növekszik az atomenergia részaránya Oroszországban a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően.

A Roszatom vezérigazgatója ezt részletezve kifejtette: a Vlagyimir Putyin orosz elnök által kitűzött 2045-ös 25%-os részarány elérése érdekében a Leningrádi Atomerőműben a már működő két VVER-1200 típusú blokkhoz hasonló két egységet építenek, két blokk létesül a Kurszki Atomerőműben, bővítik a Szmolenszki és a Kolai Atomerőműveket, valamint egy újabb gyorsneutronos - nátriumhűtésű - BN-1200-as blokk valósul meg Belojarszkban. A tomszki régióban, Szeverszkben pedig már elkezdődött egy szintén negyedik generációs, folyékony ólóm hűtésű gyorsneutronos blokk, a BRESZT-OD-300-as építése, amelynek köszönhetően a világon először Oroszországban teljesül a nukleáris üzemanyagciklus zárása egy telephelyen belül.

Ezek a fejlesztések jórészt Oroszország középső részére koncentrálódnak. Utalva az angol rövidítéssel SMR-technológiára (Small Modular Reactor), azaz a kis- és közepes teljesítményű moduláris reaktorok fejlesztésére Alekszej Lihacsov arról beszélt, hogy ez utóbbi fő terepe az Ural hegységen túli terület, azaz Szibéria, annak is az észak-keleti része, ahol az úszó atomerőmű után további SMR-technológiát használó kis erőműveket terveznek, javarészt az újgenerációs orosz atomjégtörők számára fejlesztett, 55 MW-os RITM-200-as reaktorok bázisán.

Van azonban az orosz állami atomenergetikai konszernnek más is a tarsolyában. A rendezvényen a Roszatom megállapodást kötött a csukcsföldi kormányzattal egy ennél is kisebb teljesítményű - 10 MW-os - Shelf-M kompakt atomerőmű létesítéséről, amely a Szovinoje aranylelőhelyet látja el majd energiával az évtized végétől. A kompakt energiatermelő berendezés üzemideje 60 év, mindössze 370 tonna tömege, a reaktort és berendezéseit egy 11 méter hosszú 8 méter átmérőjű kompakt hengeres tartályban helyezik el. Hajón szállítva a Self-M könnyen áthelyezhető egyik felhasználási helyről a másikra, ahol épp szükség van rá, az energiaigény függvényében pedig akár több egység is telepíthető egymás mellett.

Kép forrása: Roszatom. A Shelf-M kompakt atomerőművi blokk teljesítménye 10 MW, tömege 370 tonna.

Tervben van egy még kisebb, mindössze 400 kW-os mini blokk is, a Jelena-AM. Alekszej Lihacsov jelezte, hogy ezek a kis teljesítményű kompakt moduláris reaktorok referenciaként szolgálhatnak a későbbi exporthoz, miután a Roszatom rendelkezni fog a moduláris reaktorok széles skálájával.

Jelenleg a Roszatom 10 országban az új paksiakhoz hasonló 33 nagy teljesítményű blokkot épít. A világban kibontakozó atomreneszánsz kapcsán Mihail Csudakov, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgató-helyettese is felszólalt a plenáris ülésen és elmondta, hogy várhatóan megduplázódik a jövőben az atomenergiát használó országok száma: a jelenlegi 31 után a világ további 30 országa tervezi a belépést az atomklubba.

Címlapkép forrása: Roszatom