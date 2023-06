Megtörtént a fordulat, most már csak végig kell mennie az úton az MNB-nek

Kedden ismét összeül a Monetáris Tanács, várhatóan újabb 100 bázisponttal 16 százalékra csökkentik majd az irányadó kamatot. A borítékolható döntés mellett persze lehetnek izgalmak, hiszen jönnek a friss előrejelzések, illetve a közlemény és az esetleges háttérbeszélgetés. A jelenlegi várakozások szerint azonban még hónapokig nem kell újabb fordulatra számítani, egyelőre sínen van az alapkamat és az irányadó kamat összezárása.

Borítékolható a keddi döntés

Egy hónappal ezelőtt kezdte meg a 18 százalékos irányadó kamat csökkentését az MNB, akkor a Monetáris Tanács 100 bázispontos mérséklésről döntött. Várhatóan ez a folyamat és tempó marad most is, így a keddi ülés után 16 százalékra mérséklődhet az egynapos betéti ráta.

A Portfolio által megkérdezett szakértők kivétel nélkül a fenti döntésre számítanak, ahogy abban is egyetértés van, hogy a 13 százalékos alapkamathoz még jó ideig nem nyúl majd a jegybank. Most az az alapforgatóköynv, hogy szeptemberben összeolvad a két kamatszint, majd utána a negyedik negyedévben lesz lehetőség további csökkentésre, ha fennmaradnak a kedvező pénzpiaci körülmények és az infláció is a várakozásoknak megfelelően tovább csökken.

Úgy vélem, hogy a körülmények megfelelőek ahhoz, hogy a májusban látott döntést másolva újabb 100 bázisponttal csökkentse a Monetáris Tanács az effektív kamatrátát – emelete ki kérdésünkre Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint a gyakorlatban ezzel ismét a kamatfolyosó felső széle és az egynapos betéti tender kamata kerül lejjebb.

Továbbra is kiemelt figyelem övezi a külső egyensúlyi mutatókat, ebben pedig az elmúlt egy hónapban további javulást láthattunk. A külkereskedelmi mérleg immáron három hónapja többletes és a cserearányunk is javulni látszik. A piaci stabilitás továbbra is adott az összes fontos részpiacon – vázolta fel a várható döntés mögötti okokat Virovácz.

Az egynapos gyorstender rátájának csökkentése mellett fennmarad várhatóan a szigorú hangvétel, illetve a kiszámíthatóság és a fokozatosság hangsúlyozása. A külső egyensúlyi pozíció javulása szinte biztos, hogy említésre kerül, ami fontos alapot adhat a normalizáció folytatásához – véli Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.

Várakozásunk szerint folytatódhat az effektív kamat csökkentése 100 bázisponttal, ezt az inflációs folyamatok enyhülése, illetve a nemzetközi pénzpiaci folyamatok is lehetővé teszik. A vártnál jobb májusi infláció után a piaci kamatvárakozások tovább csökkentek, ezért a 100 bázispontos vágást nem igazán fenyegeti veszély véleményünk szerint, az elmúlt időszak megemelkedett forint volatilitása ellenére - vélik az Equilor elemzői is.

Az év végére akár 10 százalék közelében is lehet a kamat

Előretekintve az év végére akár a 10 százalékot is megközelítheti az irányadó kamat a szeptemberi összeolvadást követően. Virovácz Péter szerint a kérdés csak az, hogy tart-e szünetet szeptember után a Monetáris Tanács, vagy rögtön belevág az alapkamat lefaragásába. Ezzel kapcsolatban szerinte majd csak akkor tudunk nagy valószínűséggel pontosat mondani, ha már látjuk ősszel a piaci körülményeket és a friss inflációs helyzetet. Jelenleg az ING elemzője nagyobb esélyt ad arra, hogy szeptember után egy-két hónapos kivárás következik és amikor már látható, hogy az infláció egyszámjegyű szintre csökkent, akkor megindul az alapkamat vágása is.

Összességében szeptemberre érhet össze az irányadó kamat az alapkamattal, ami még mindig számottevő kamatkülönbözetet jelentene a régiós versenytársakhoz viszonyítva. A továbbra is kedvező makrokörnyezet, a gyorsuló dezinflációs folyamatok és a stabil forint árfolyam továbbra is kulcsfontosságú a monetáris lazítás folytatásának szempontjából – tette hozzá a fentiekhez Isépy Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató szakembere.

Az Equilor szerint akár az is benne lehet a pakliban, hogy szeptember után is hasonló, 100 bázispontos tempóban folytatja a Monetáris Tanács a lazítást, így akár a 10 százalékos alapkamat is elérhető az év végén. A jövő év végi konkrét szint azonban eléggé bizonytalan - tette hozzá Árokszállási Zoltán, a cég vezető elemzője. Egyrészt egyértelműen látni kéne, hogy az ár-bér spirál megtörik, ennek folyományaként pedig a maginfláció egyre közelebb kerül az MNB célsávjához. Érdekes adalék ebben Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter közelmúltbeli jelzése, miszerint magasabb inflációs cél kívánatos lenne. Magasabb hivatalos inflációs cél mellett ugyanis a kamatokat is lejjebb tudná vinni az MNB. Ugyanakkor óriási kérdés, hogy ezt a piac hogyan értékelné. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a pozitív hangulathoz a gázárak összeomlása is erősen hozzájárult, amiben legújabban némi változást lehetett látni.

Jönnek a friss előrejelzések

Nem csak „sima” kamatdöntés lesz kedden, hanem a friss inflációs jelentésről is tárgyal a jegybank. Ebből az inflációs- és GDP-előrejelzést már kedden délután megismerhetjük, majd a teljes jelentést a korábbi gyakorlatnak megfelelően várhatóan csütörtök délelőtt teszik közzé.

Virovácz Péter szerint abban várható a legnagyobb változás, hogy az extrém kockázatok eltűnésével párhuzamosan remélhetőleg a jegybank szűkíti a frissített előrejelzési sávokat is. A 2023-as GDP-növekedést érintően meglehetősen erős üzenet lenne az előrejelzési sáv lefelé történő szűkítése. Ezzel immáron a jegybank is beállna azok sorába, akik nem tartják valószínűnek a 1,5 százalékos gazdasági növekedés elérését az idei évben. Ugyanakkor mivel ez alapvetően a mezőgazdaság teljesítményén múlik, itt talán továbbra is indokolt lehet a szélesebb sáv fenntartása.

Az idei infláció esetében már egyre több információ áll rendelkezésünkre, így ebből a szempontból is indokoltnak tűnik egy szűkebb sáv kijelölése. Véleményem szerint egy szimmetrikus sávszűkítésnek lenne racionalitása. A 15 százalékos infláció aligha tűnik már elérhetőnek, de a májusi adatok fényében már a 18,5 százalék feletti infláció is komoly meglepetést hozna. Ám itt is a 15 százaléktól való felfelé történő elmozdulás egyértelmű jelzés lenne arra vonatkozóan, hogy a jegybank a kockázatok figyelembe vétele mellett sem tartja már elérhetőnek a 15 százalékos kormányzati előrejelzést.

Címlapkép: Getty Images