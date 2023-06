A főnök kritizálása ma már nem számít karriergyilkos lépésnek

Nemrég még egyértelműen karriergyilkos lépésnek számított nyíltan bármilyen negatív felhangú megjegyzést tenni saját munkaadónkra, ami akár egy egész iparágon belül ellehetetleníthette az embert. Ma már a konstruktív, építő kritika létjogosultsága egyre nagyobb teret nyer. Az emberek nem akarnak mérgező, demotiváló helyeken és főnökökkel dolgozni, és mivel álláspiaci alkupozíciójuk erős, tehetnek a változásért - az előrelátó munkáltatóknál legalábbis mindenképp.

Nyíltan kritizálni valamelyik vezető viselkedését vagy szakmai döntését, indoklás nélkül, hirtelen felmondani egy cégnél, kijönni a sodrunkból egy értekezleten, esetleg keresetlen szavakkal illetni a munkaadónk valamilyen stratégiai döntését a közösségi médiában régóta kockázatos tettnek számít az ember további karrierje szempontjából.

Csakhogy az idők, a munkáltatók - és az álláspiaci erőviszonyok - is változnak. A szakmai alapú negatív észrevételeknek egyre inkább helye lesz azoknál a cégeknél, amelyek meg akarják tartani kulcspozícióban lévő munkatársaikat és saját jó hírüket akarják kelteni. Mindez még annak a hatása, hogy az emberek a Covid alatt rájöttek: nem akarnak nyomasztó, agresszív, destruktív, változásra és fejlődésre képtelen, az igényeiket figyelmen kívül hagyó közegben dolgozni.

Olykor éppen a higgadtságunk elvesztésében rejlik az erő

Abbe pontosan emlékszik a pillanatra, amikor minden eldőlt. Ötletbörzén vett részt egy amerikai székhelyű magazinnál, ahol szerkesztőként dolgozott. Rengeteg, listába szedett ötlettel érkezett a megbeszélésre. Csakhogy valahányszor megpróbálta magához ragadni a szót, mindig félbeszakították.

Egyre frusztráltabb lett, és végül kijött a sodrából. “Befejezhetném a gondolatomat?” - kérdezte élesen. A szobában csend lett, ami aztán a következő két munkanapján is elkísérte a munkahelyén. A harmadik napon a HR-esek rossz hírrel hívták: elvesztette az állását. Úgy véli, a tárgyalóteremben történt interakció hozzájárult ennek a döntésnek a megszületéséhez.

Higgadtsága elvesztése felégette a hidat, amelyet addig gondosan építgetett. Úgy érezte, tönkretette karrierjét a médiában.

Kristent éppen a hídégetéstől való félelem tartotta vissza, hogy fellépjen egy olyan munkahelyi kultúra ellen, amelyről úgy érezte, a fogyatékossága miatt diszkriminálja. 2016-ban egy új állás miatt New Yorkba költözött, de el kellett halasztania a munkakezdést, mivel nehezen talált olyan lakást, ami megfelelt volna különleges igényeinek.

Menedzsere megkérdezte tőle, hogy miért akar egyáltalán ebben a városban élni, ha ez ennyi nehézségbe ütközik, és többször elmondta neki, milyen szerencsés, hogy a többiekkel ellentétben időnként otthonról dolgozhat. Holott mindez törvényben előírt joga volt Kristennek. Aki bár zaklatásnak tekintette, elviselte ezeket a megjegyzéseket, mert szüksége volt a munkáltató által nyújtott egészségbiztosításra.

Még akkor sem égette fel a hidakat, és olvasott be vezetőjének vagy a cégnek, amikor végül 2018-ban kilépett. Ezt a döntését már megbánta. Lealacsonyítva érezte magát, mert nem mutatott elég erőt:

Tényleg azt kívánom, bárcsak hangosan kiálltam volna magamért. Az, hogy nem tettem, sokat ártott az önbizalmamnak.

Nem maradnak csendben

A prioritások változnak, és ma már egyre több munkahelyen kezd normálisnak számítani, ha a kollégák beszélnek a benti problémákról, a mérgező főnökökről vagy munkájuk más negatív aspektusairól - feltéve persze, hogy mindezt szakmai érvek mentén, a pozitív változás reményében, nem pedig öncélúan, romboló szándékkal teszik.

Sőt, szakértők szerint manapság némelyik - korábban karriergyilkosnak tekintett - cselekedetekre kifejezetten szükség lehet ahhoz, hogy a dolgok jobbra forduljanak.

Júliustól itthon ennek hivatalos fórumai is nyílnak, ugyanis kötelező lesz elindítani a céges visszaélés-bejelentési rendszereket, amelyek használatával bárki anonim módon is jelezheti, ha egy-egy munkáltatónál valamilyen visszaélést, összeférhetetlenséget észlelt.

Végső soron a szakmai következményektől való félelem gyakran elhallgattatja az embereket, ami ahhoz vezet, hogy a demoralizáló környezet következmények nélkül fennmarad

- véli Erin Gallagher, a sokszínűség, egyenlőség és befogadás témakörével foglalkozó, vállalati tanácsadásra szakosodott amerikai Ella nevű cég vezérigazgatója és alapítója. Szerinte mindez egyre kevésbé felel meg a modern munkavállalók céljainak, akik számára az egészséges munkahelyek a legfontosabbak. Semmi nem változik, ha az ember asszisztál egy mérgező munkahelyen kialakult normarendszer működéséhez.

Ahelyett, hogy a szervezet működésével kapcsolatos kritikákat a saját karrierünk koporsójába vert szögeknek tekintenénk, érdemes inkább megkérdezni magunktól, hogy valóban kapcsolatban akarunk-e maradni egy olyan hellyel, ami árt(ott) nekünk, és szeretnénk-e részt vállalni abból, hogy ez a közeg másoknak is károkat okozhasson.

Szakértők szerint pályafutásunk szempontjából a jelenlegi környezetben potenciálisan kevésbé káros oly módon beszélni, amit a múltban szinte mindenütt karriergyilkosnak értelmeztek volna.

Becsmérlés helyett cégkultúra-fejlesztés

Sarah Aviram, a Remotivation című könyv szerzője arra mutat rá, hogy a világjárvány alatt a munkáltatók alkalmazottaik életének nagyon sok aspektusát nem látták és nem tudták befolyásolni. A Covid-sújtotta hónapok, évek alatt sokan rájöttek, hogy nap mint nap mérgező környezetben töltik az idejüket, olyasmivel foglalatoskodnak, amit utálnak, vagy kénytelenek egy szörnyű főnök keze alá kell dolgozni. Ez pedig egyszerűen nem éri meg.

A prioritások eltolódtak. Az emberek olyan munkalehetőségeket kezdtek el keresni, amelyeknek több értelme és fontosabb célja van, mint az addigiaknak, és amit közben talán még élvezni is tudnak

- mondja Aviram. Ráadásul a nagy felmondási hullám idején álláspiaci pozícióik olyan erőssé váltak, hogy kevésbé kellett aggódniuk, mi lesz, ha hidakat égetnek fel maguk mögött, tette hozzá.

Fejben dől el, hogy mi számít hídégetésnek

Egy több munkaadó érti meg ezt az új narratívát, némelyik HR-es pedig még pozitívan is értékeli, ha egy állásinterjún valaki előrukkol a céggel kapcsolatos negatívum észrevételekkel. Ez ugyanis megnyitja a párbeszédet az affelé vezető úton, hogy hogyan válhatnának még jobb és értékesebb munkáltatóvá.

Természetesen, mondja Aviram, nagy különbség van aközött, hogy nyilvánosan becsmérlő megjegyzéseket teszünk egy munkáltatóra, és aközött, hogy szabadon, őszintén, szakmai alapon beszélünk a tapasztalatainkról, javaslatainkról, beleértve a negatívumokat is.

Valójában te írod a történetedet, a narratívádat és az is rajtad múlik, hogyan alakítod a karrieredet

- véli Rachel Garrett, New York-i karrier- és executive coach.

Szerinte az, hogy valamit hídégetésnek tekintünk-e, valójában a mi fejünkben dől el. A határok kijelölésének jelentősége egyre fontosabb téma a koronavírus-járvány óta. Aki egy mérgező vagy tiszteletlen, destruktív kollégával dolgozik együtt, annak szüksége van az önérvényesítésre, a keretek tisztázására - még akkor is, ha ez néhány embernek nem fog tetszeni a környezetében.

A most 37 éves Abbe is rájött, hogy a hídégetés mégsem volt karriergyilkos. Ő is talált másik állást az ágazatban, amit ráadásul imád.

