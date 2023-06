Aggódnak a szülők, a klímaváltozás már a gyermekvállalásra is hatással van

Az éghajlatváltozás befolyásolja az emberek döntéseit arról, hogy hol dolgozzanak, mely gyártóktól vásároljanak dolgokat, és hogy hány gyermeket vállaljanak - számolt be egy friss kutatás alapján a CNBC

Egy új felmérés szerint, melyet a CNBC szemlézett, a szülők 53%-a állítja, hogy az éghajlatváltozás befolyásolja a több gyermek vállalásával kapcsolatos döntését.

Mint írják, a Morning Consult globális kutatócég a Hewlett-Packard megbízásából végezte a felmérést, mely során több mint 5 ezer szülőt kérdeztek meg Indiában, Mexikóban, Szingapúrban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban.

A felmérés szerint a szülők gyakorlatilag mindegyike, 91%-a aggódik az éghajlatváltozás miatt. Az őket különösen aggasztó hatások közé tartozik a hőmérséklet emelkedése (62%), a vízhiány (51%), a tengerszint változása (43%) és a szélsőséges időjárási események (43%).

A szülők szerint a klímaváltozással kapcsolatos aggodalmak karrierdöntéseiket is befolyásolják. A felmérésben részt vevők 43%-a mondta, hogy a vállalat környezetvédelem iránti elkötelezettsége miatt átgondolta, hogy egy adott vállalatnál dolgozzon-e. Emellett az is kiderült, hogy az éghajlatváltozás a vásárlási szokásokra is hatással van: a megkérdezett szülők 64%-a jelezte, hogy a fenntartható módon előállított termékeket részesíti előnyben, nagy részük pedig hajlandó lenne többet fizetni az ilyen termékekért.

