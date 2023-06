Behúzták a féket a hazai naperőműveknél - Mi áll a háttérben?

Tovább nőtt a magyarországi naperőmű-kapacitás az elmúlt hónapban, de a növekedés lassult. Különösen a háztartási méretű napelemes rendszerek esetében várható, hogy a statisztikában is érvényesülni kezd a hálózati korlátozások hatása, és a telepítő cégek jelentősebb számú új igény híján lassan elkezdenek kifutni a megrendelésekből.

Rekord jöhet idén

Májusban összességében mintegy 94 megawattal (MW) nőtt a kisebb-nagyobb hazai naperőművek beépített teljesítőképessége, és megközelítette a 4857 MW-ot - derül ki a Mavir adataiból. Ez jóval kisebb, mint a márciusi csaknem 320 MW-os és áprilisi közel 200 MW-os bővülés, de ezzel együtt

az idei első öt hónap alatt elért 840 MW-os növekedés a valaha volt legmagasabb január-májusi értékét jelöli,

és máris közelíti a 2022-es rekordévben 12 hónap alatt teljesített 1063 MW-os növekményt.

A kisebb, 50 kW és az alatti háztartási méretű (HMKE) fotovoltaikus termelők beépített teljesítőképessége 66 MW-tal 1854 MW-ra, míg a nagyobb, 50 kW feletti erőművek kapacitása 27 MW-tal 3003 MW-ra emelkedett az egy hónappal korábbi állapothoz képest (május 31-ig, illetve június 1-ig, a MEKH, az elosztó engedélyesek, illetve a Mavir adatai alapján).

Az új adatok szerint háztartási méretű naperőműből már összesen 208 109 darab, míg a nagyobb, 50 kW feletti napelemparkokból 3113 darab működik az országban.

Mi áll a háttérben?

A háztartási naperőművek állományának növekedését a rezsicsökkentés csökkentéséről szóló 2022 júliusi bejelentést, illetve az október 31. utáni igények nyomán létesítendő HMKE-kre vonatkozó hálózati betáplálási stop kihirdetését követően (október 31-ig) benyújtott igények hajtják. A telepítő cégek ennek köszönhetően 2023 nyaráig, nyár végéig rendelkeznek megbízásokkal, vagyis körülbelül eddig biztosítottnak látszik a kapacitás további bővülése is.

Tavaly nagyságrendileg 100 ezer (körülbelül 1000 MW-nyi) új HMKE-igényt nyújtottak be a háztartások, vállalkozások és intézmények, vagyis ez alapján még lehet valamekkora beruházásmennyiség a csőben, de

nem kizárt, hogy a kapacitásnövekedés lassulása már arra utal, hogy lassan elkezdett kipörögni a megrendelésállomány.

2022 novemberétől töredékére esett a benyújtott igények száma, a kormány pedig leghamarabb ősszel dönt az ígéretek szerint legkésőbb 2024 végéig fennmaradó betáplálási stop fokozatos feloldásáról. A telepítő cégek és az elosztók jelzései szerint a HMKE-igények száma továbbra is alacsony, noha a napelemek által termelt villamos energiára vonatkozó elszámolásban 2024-től jövő változásra tekintettel valószínűleg jobban megéri még idén megvalósítani a beruházást, mint kivárni.

A nagy napelemparkok kapacitásbővülését a 2022. május 2-án kihirdetett, valójában 2021 óta tartó, az újonnan létesítendő beruházásokra vonatkozó hálózati csatlakozási korlátozás előtt befogadott csatlakozási igények hajtják. E közel 5000 MW már engedélyezett, de többségében még nem megvalósított beruházás esetében azonban a befektetők jelentős része - 2170 MW-nyi csatlakozási igény esetében - elhalasztaná a csatlakozás időpontját, vélhetőleg a tavaly év végén előírt jelentős kiegészítő pénzügyi biztosítéktól nem függetlenül. A 2022. május 2. után egyedi eljárás keretében benyújtott - mintegy 3800 MW-nyi - igény esetében 2026-tól kezdhetnek el a hálózathoz csatlakozni az új napelemparkok, jelentősen megemelt csatlakozási díjak mellett, ami szintén a jövőbeli növekedést lassító hatással bírhat.

A hálózati engedélyesek legközelebb 2023. szeptember 11-ig teszik közzé az aktuális szabad kapacitásokról, valamint a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztatót. Az ezen körben jelentkező igények nyomán megvalósítandó új naperőmű-beruházások azonban csak évek múlva, szintén csak az évtized második felében állhatnak majd termelésbe és jelenhetnek majd meg a kapacitás-statisztikában.

Ambiciózus hosszú távú tervek

Ezzel együtt, ha az idei első öthavi növekedési tempó a következő hónapokban is kitart, akkor már év végére 6000 MW körüli szintre emelkedhet a hazai fotovoltaikus kapacitás, megközelítve az aktuális - frissítés alatt álló - Nemzeti Energiastratégiában 2030-ra kijelölt 6500 MW-os célt. Ezt tehát már biztosan túlteljesítjük,

Lantos Csaba energiaügyi miniszter pedig nem tartja lehetetlennek, hogy 2030-ra elérjük a 12 ezer MW-ot.

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében (HET) ugyanakkor a kormány azt írta bele, hogy 2024 harmadik negyedévéig legalább 8000 MW-ra, 2026 második negyedévéig pedig legalább 10 000 MW-ra kell bővülnie az összesített hazai nap- és szélerőmű-kapacitásnak. Ennek érdekében a kabinet a tavaly év végén nyilvánosságra hozott HET-ben az új szélerőművek magyarországi telepítését jelenleg gyakorlatilag lehetetlenné tevő szabályozási akadályok lebontását is előirányozta (a szélerőművek beépített teljesítőképessége jelenleg 323 MW).

A növekvő naperőmű-kapacitás a napenergia-termelés emelkedését is maga után vonja. Május elsején a napelemparkok termelése dél körül rövid időre elérte a 2693,9 MW-ot (az adat a HMKE-k termelését nem tartalmazza),

ami új rekord.

Az elmúlt hónap során a nagy naperőművek összesen 503,7 GWh villamos energiát termeltek, míg a gázerőművek 452,5 GWh-t, vagyis most először fordult elő, hogy a hazai napelemparkok termelése, részaránya a magyarországi erőművi termelésben (21,1% vs 19%), illetve az áramfogyasztásban (15,2% vs 13,6%) meghaladta a gázerőművekét.

